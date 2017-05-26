Bir ayakla kariyerini isteği noktaya taşıyamayacağını düşünen Paulo Dybala, kendisini rakiplerinin önüne geçirecek bir program hazırladı

Juventuslu futbolcu, yalnızca tek ayağını kullandığında rakiplerinin kendisini daha kolay avlamasının kaçınılmaz olduğunu düşündüğünden, sağ ayağını geliştirmek için kendine özel bir programı uyguluyor. 23 yaşındaki Dybala, “Dişlerimi fırçalarken bile futbol düşünüyorum. İki elimi de kullanarak beynimin iki tarafını çalıştırmış oluyorum” diyerek anlatmaya başladığı programına dair bilgi vermeye devam etti:

“İki elimle de yazı yazmaya çalışıyorum. Bundan daha önemlisi sağ ayağımla yazı yazmaya çalışıyorum. Hem de her gün! Bu çalışmalar beynimin ayaklarıma verdiği komutları da etkiliyor. Daha iyi olmam için gözlerim de çok önemli. Bu konuda da yaptığım çalışmalar var. Ayrıca bisiklet sürüp denize giriyorum.”

“Michael Jordan’dan bir alıntı yapacağım: ‘Hayatım boyunca defalarca başarısız oldum ve şimdi bu sayede başarılıyım.’ Bu çok kıymetli bir çıkarım. Benim de hatalarım oldu ama bundan sonrası için hata yapmaya niyetim yok!”