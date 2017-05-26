Home / Genel / Prandelli, yeni takımı için hazırlanıyor

Prandelli, yeni takımı için hazırlanıyor

Yazar: Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2017

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr’la çalışmalara başladı

2014-15 sezonunda, 16 maça Galatasaray’ın başında çıkan İtalyan teknik adam, kulüpten günah keçisi ilan edilerek gönderilmişti. Galatasaray’dan sonra göreve başladığı Valencia’dan da 10 haftalık bir süre sonra ayrılan Prandelli uzun süredir takım çalıştırmıyordu.

59 yaşındaki teknik adam, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr’ın başına geçti. Kulüp, önümüzdeki pazartesi günü lüks bir otelde, görkemli bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor. Yaklaşık 16 milyon euro değerindeki takım, maçlarını 12 bin kişilik Al-Maktoum Stadı’nda oynuyor.

Prandelli, kariyeri boyunca Atalanla, Lecce, Hellas Verona, Venezia, Parma, Roma, Fiorentina, İtalya Milli Takımı, Galatasaray ve Valencia takımlarını çalıştırdı.

Benzer Yazılar

Ad

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir