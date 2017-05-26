Türkiye’nin Sivasspor’la tanıdığı Faslı futbolcu, Fenerbahçe macerasından sonra yeniden Sivasspor’a dönmek üzere. Yıllar boyunca ismini sıkça duyduğumuz futbolcu ile ilgili sıkıntımız Aatif Chahechouhe’nun soyadı! Soyadının anlamı ne? Neden bu kadar...