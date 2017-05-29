Bosna-Hersekli milli oyuncu Edin Dzeko, bu sezon Roma formasıyla attığı 29 golle Serie A’da gol kralı oldu

Bu sezon çıkardığı başarılı performanslarla adından söz ettiren 31 yaşındaki futbolcunun Roma formasıyla ulaştığı bu rakama Serie A’da daha önce 1930-31 sezonunda Rodolfo Volk ulaşabilmişti. Dzeko Serie A’da bu sezon 37 maça çıktı ve oynadığı son sekiz maçın sekizinde de gol atma başarısı gösterdi.

Dzeko, bu sayıya daha önce en çok Wolfsburg’da oynadığı dönemde 26 gol atarak yaklaşmışltı. Başarılı forvetin Roma ile olan sözleşmesi 2020 yılının ara transfer dönemine kadar devam edecek.

Gol krallığında Edin Dzeko’yu 28 golle Mertens, 26 golle Belotti, 24 golle Icardi ve yine 24 golle Higuain takip etti.