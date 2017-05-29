TFF 1. Lig’den, Süper Lig’e yükselecek son takımın belirlenmesi için yarı final ikinci maçları bu akşam oynanacak

Sivasspor ve Malatyaspor’un Süper Lig’e doğrudan çıktığı sezonda, Süper Lig’e çıkacak üçüncü takımın belirleneceği maçlar Bolu ve Eskişehir’de oynanacak. Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor’un ilk maçlardan aldığı sonuçlar şöyle:

Giresunspor – Eskişehirspor 3-3

Göztepe – Boluspor 2-0

Bugün Eskişehirspor, rakibi Giresunspor’u saat 19:00’da ağırlayacak. Boluspor-Göztepe karşılaşması ise 21:30’da başlayacak. Bu maçlar sonucunda Play-off finaline kalmaya hak kazanan takımlar 4 haziran pazar günü tarafsız sahada karşılaşacak. Tüm maçlar TRTSpor’dan naklen yayınlanacak.