Futbolcular Totti’nin futbolu bırakmaması için seferber oldu!

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, Roma efsanesi Francesco Totti’yi övüyor: ‘O, doğuştan yetenekli ve her zaman harika!”

Francesco Totti, pazar günü Serie A’da Roma’nın Cenova karşısında 3-2 kazandığı maçta son kez forma giydi. 40 yaşındaki futbolcunun başka bir kulüpte futbola devam edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor. Veda maçından sonra devam etmesi yönünde ısrarcı olanların sayısıysa bir hayli fazla. Real Madrid kaptanı Sergio Ramos da onlardan biri.

Çektiği videoda Totti’ye büyük bir kulüple oynayabileceğini söyleyerek seslenen Ramos: “Büyük oyuncular her zaman bir takıma ayak uydurmanın yolunu buluyor” dedi. Totti’den yaklaşık 9 yaş küçük olan Ramos sözlerine “Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularının isimleri söz konusu olduğunda onun da ismi mutlaka geçecek” diyerek devam etti.