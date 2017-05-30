Borussia Dortmund’a yapılan bombalı saldırı sonrası ilk defa röportaj veren Marc Bartra, olay sırasında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı

Borussia Dortmund defans oyuncusu Marc Bartra, nisan ayında Monaco ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacakları maçtan önce uğradıkları terör saldırısında yaralandığı sırada tüm kariyerinin bittiğini sandığını söyledi.

26 yaşındaki oyuncu, patlama sırasında takım otobüsünden yaralı olarak çıkan tek futbolcuydu. Koluna gelen şarapnel sebebiyle bileklerinde kırık oluşan Bartra üst üste birkaç operasyon geçirmek zorunda kaldı. Futbolcu, Sezonun son maçından sonra Kicker’e verdiği röportajda “Patlamadan sonra ilk 10 dakika boyunca hareket edemedim ve hiç bir şey duymadım” dedi. “Ameliyattan sonra doktor bana her şeyin yolunda gittiğini ve bir ay içinde tekrar oynayacağımı söylediğinde, hayatımın en güzel haberlerinden birini aldığımı düşündüm” diyerek devam eden Bartra, eskisinden daha güçlü hissettiğini söyledi.