Futbol kariyerinde başardıklarına teknik direktörlük kariyerinde henüz yaklaşamayan Roberto Carlos, çıkış yakalamak için umutlu olduğu yeni takımı için çalışmalara başladı

Avusturya’da bulunan Güney Melbourne Kulübü A takımının 1. Lig (A Lig) statüsüne kabul edilmesi durumunda başına Roberto Carlos geçecek. FourFourTwo Avusturya’ya röportaj veren Carlos, yeni takımı için övgü dolu cümleler kurdu.

Melbourn’da yapılan röportajda Carlos’un söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

“Buraya gelip, kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım yaratmak istiyorum. Bunun için başlangıç aşamasında olmayacağım çünkü iyi futbolculara ve iyi yöneticilere sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Başarılı olacağına inandığım projeleri var ve başından itibaren burada olmak isterim.

Roberto Carlos teknik direktörlük kariyerinde Sivasspor, Akhisar Belediyespor ve Hindistan kulüplerinden Delhi Dynamos’u çalıştırdı.