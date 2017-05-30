Bu sezon Serie A’yı Juventus’un 4 puan arkasında, 2’inci sırada bitiren Roma, teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarının ayrıldığını açıkladı

Serie A’da sezonun son maçına iki gün önce çıkan takımla ilgili kararı görüşmek için Spalletti yöneticilerle görüşüyordu. Kulüp başkanı Jim Pallotta, bugün yaptığı açıklamada Spalletti ile sözleşmelerinin sona erdiğini; daha önce 2005-09 yılları arasındaki birlikteliklerinden de bahsederek kendisine teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

Spalletti’nin takımın başında olduğu son iki sezonda Roma, kulübün ortalaması düşünüldüğünde tarihi bir başarı gösterdi. Roma, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele edecek.

Roma başkanı, yeni bir çalıştırıcı arayışlarının sürdüğünü söylerken; ayrılığın ardından 58 yaşındaki teknik adamın Inter’le görüşmelere başladığı iddia ediliyor.