Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en potansiyelli oyunculardan Enes Ünal, birlikte oynamak istediği futbolcuları seçti!

K MANUEL NEUER

Bir kalecinin nasıl oynaması gerektiği hakkındaki tüm yazılı kuralları değiştirdi! Tüm özellikleri üst seviyede. Bir kaleciden çok daha fazlası!

D DANIEL ALVES

Belki eski formunun uzağında görülebilir ancak yine de ortalamanın çok üzerinde bir oyuncu. Üst düzey takımsanız ve ana prensibiniz hücum yapmaksa Alves’ten iyisini bulmanız çok zor!

D SERGIO RAMOS

Yetenekleri tartışılmayacak seviyede! Yerden ve havadan çok etkili, topu oyuna iyi sokuyor ama beni en çok etkileyen özelliği, savaşçı bir karaktere sahip olması. Bu kadar yüksek konsantrasyon, beraberinde kartları da getiriyor ama o kadar da olacak!

D DIEGO GODIN

Yine aynı özellik; savaşçılık! Yıllardır inanılmaz seviyelerde savunma oyunu oynamayı başaran Atletico Madrid’in adeta belkemiği. Arka tarafın sigortası ve liderlik vasfıyla da öne çıkıyor.

D MARCELO

Marcelo da Alves’e çok benzer bir oyun yapısına sahip. Bu ikili, gol atmak isteyen takımlar ve bu takımların forvetleri için tartışmasız bulunmaz bir nimet!

OS ARTURO VIDAL

Yıldızlarla kurulu bir takımın pis işlerini yapacak oyuncunun da diğer arkadaşları kadar yetenekli olması gerekiyor. Vidal’i tam olarak bu seviyede görüyorum. Gerçi bu hücum hattıyla işi çok daha zor olacak ama maç başına 15 km üzeri koşarsa şansımız artar!

OS PAUL POGBA

Hem savunma, hem de hücum yönüyle harika bir oyuncu ve çok daha fazlasını vadediyor. Onun tarzında yaratıcı bir oyuncuyla oynamak her forvet oyuncusu için avantaj.

OS YAYA TOURE

Oyunu harika kontrol edebilen, skora net katkı sağlayan ve fit olduğu zaman müthiş tempo yapabilen üst düzey bir oyuncu. İyi günündeyse forvetlerin geri gelmesine fazla gerek yok. Doğru yerde dursunlar yeter

F LIONEL MESSI

Onun için uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. En iyilerle aynı sahayı paylaşmak her futbolcunun hayalidir. Yeteneklerinden faydalanmak ve onlardan bir şeyler öğrenmek… Hal böyle olunca Messi’yi kadroma yazmak kaçınılmaz oluyor!

F ZLATAN IBRAHIMOVIC

Ibrahimovic, en başından beri benim bu oyundaki idolüm; kendime her zaman örnek aldığım bir futbol markası. Bu açıdan da bir 11 çıkarmam istendiğinde listeye yazdığım ilk isim tabii ki o oldu. İyi ki oynamaya devam ediyor!

F ENES ÜNAL

Böylesine mükemmel 10 oyuncuyu bir araya getirme şansı bana verilmiş madem, 11’inci oyuncu olarak bu takımın hücumunda görev almak eminim muhteşem olurdu, ben de bu fırsatı kaçırmak istemem!

Röportaj Çağatay Çelik