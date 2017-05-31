Bursaspor’un şampiyonluk maçında ve Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atan Juan Pablo Batalla, Bu kez küme düşme potasına giren takımını kurtarmakla görevli

Süper Lig’in alt sıralarında işler Rizespor’un Osmanlıspor deplasmanından üç puanla dönmesiyle birlikte karıştı. Rizespor’la arasındaki 2 puanlık fark Bursaspor için tehlike çanlarının çalmasına sebep oldu. Bursaspor ligin son haftasında Trabzonspor deplasmanında kazanamaz, Çaykur Rizespor da sahasında ağırlayacağı Alanyaspor’u mağlup ederse, Bursaspor ikili averajdaki dezavantajından dolayı küme düşecek.

Ligde alınan son mağlubiyetle birlikte gözyaşları içerisinde görevinden istifa eden Adnan Örnek’in yerine son maçta takımın tüm sorumluluğu Batalla’nın omuzlarına yüklendi.

Batalla’nın Bursaspor küme düşme potasına girmeden çok önce, FourFourTwo’ya verdiği röportaj şöyle:

Tesise geldiğin ilk anı hatırlıyor musun? Ne düşünmüştün?

İlk geldiğim günü tabii ki hatırlıyorum. Benim için çok özel bir gündü. Kulübe gelirken burası hakkında hiçbir fikrim yoktu. Beklediğimden daha iyi şeylerle karşılaştım. Benimle çok ilgilendiler, çok rahat ettim. Bu kadar uzun kalma niyetiyle gelmemiştim ama rahat ettiğim için kaldım. Türkiye’de ve Bursa’da olmaktan mutluyum. Bizi deplasmanlara bile gelip destekleyen taraftarımızı çok seviyorum.

Arjantin’de nasıl bir hayatın vardı?

Arjantin’deki hayatım çok rahat geçiyordu. Küçük bir kasabada doğdum, orada büyüdüm. Futbolcu olabilmek için Buonos Aires’e taşındım. Bu da benim için çok büyük bir adım oldu. 14 yaşımdayken tek başıma yanıma biraz eşya alarak gittim.

Bir kulüpten teklif alarak mı gittin?

Hayır. Teklif almadım. Kendi isteğimle gidip, takımlara başvurdum. Deneme idmanlarına katıldım. Arjantin’de böyle çocukların kalması için küçük pansiyon gibi yerler var. Ben de onlardan birinde kalmıştım.

Bu o yaştaki bir çocuk için iyi cesaret diyebilir miyiz?

Arjantin’de bunun gibi şeyler çok normal. Futbolcu olmak isteyen çocuklar kendilerini göstermek için büyük şehirlere gider. Arjantin’de neredeyse bütün büyük takımlar Buenos Aires’te olduğu için genellikle oraya giderler.

İsminin çok çeşitli okunuşları var: Bataşa, Bataja, Bataya, Batalla… Hangisi doğru?

Bataya ve Bataja İspanyolca’da doğru. Arjantin’de bizim oturduğumuz bölgede Bataja deniyor.

Ligin ilk yarısında sadece üç maçta oynadın. Kendini takıma yeniden nasıl kabul ettirdin?

Sezona başladığımızda hocamız beni daha az oynatıyordu. Oynadığımız maçların sonlarına doğru oyuna girebiliyordum. Bu da hocamızın kararı. Diğer futbolculara da şans vermek istiyordu. Ben bana verilen fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. İkinci yarıda formumu iyice yakaladıktan sonra daha fazla süre almaya başladım.

Bursaspor’un ligin ilk yarısında neden çok fazla puan kaybettiğini düşünüyorsun? Ligin ikinci yarısında değişen neydi?

Bence ilk yarıda futbolcular birbirini çok iyi tanımıyordu. Maçlara adaptasyon sağlamakta zorlanıyorduk. İkinci yarıda futbolcuların deneyimi arttı. Takım daha uyumlu hale geldi.

Şu an Türkiye’nin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul ediliyorsun? Rakiplerini nasıl buluyorsun?

Son üç yıldır Türkiye’deyim ve Bursaspor’da oynuyorum. Oynadığım pozisyon kolay bir pozisyon değil. Zaten tek başıma oynamıyorum. Bu bir takım oyunu. Arkadaşlarım benim oyunumu rahatlatıyor. Rakiplerime gelince, baskı altında olduğum zaman tabii ki biraz zorlanıyorum ama takım oyunu oynamaya başladığımızda benim işim kolaylaşıyor. Son üç yılda gördüğüm kadarıyla benim pozisyonumda oynayan en iyi futbolculardan biri Alex. Ama her takımda Alex gibisi yok. Bazı takımlarda hocaların düşünceleri farklı, takımların oynadıkları sistemler farklı.

Türkiye’deki orta saha mantığıyla Arjantin’dekinin farkı var mı?

Arjantin’deki takımlar çok değişik sistemlerle oynuyorlar. Normalde 10 numaralı futbolcu daha çok orta sahada oynuyor ve orta sahadan ileriye top taşımaya çalışıyor. Bazen çift forvetin, bazen de tek forvetin arkasında oynuyorlar. Hocanın orta saha oyuncusundan ne isteyeceği pek belli olmuyor.

Daha önce hiç play-off oynadın mı?

Türkiye’ye gelmeden gittiğim iki ülkede de play-off oynadım ama sistemleri Türkiye gibi değildi. Meksika ve Kolombiya’da play-off sistemi vardı. Daha çok maç yapılıyordu ve play-off, ilk sekize giren takımlar arasında oynanıyordu. Burada benim bildiğim kadarıyla ilk dört arasında maçlar olacak. Tam olarak anlayamadım.

Play-off sistemi oyuncuyu lig maçları oynanırken rahatlatıyor mu?

İlk sekize girmek isteyen çok takım var ve aralarında rekabet oluyor. Bu da sonuna kadar süren bir yarış demek. Bu olumlu bir şey sayılabilir ama benim kendi görüşüm sadece lig maçlarına göre şampiyon olunmasının daha doğru olduğu.

Bursaspor’un şampiyon olmasının Süper Lig için ne kadar önemli olduğunu düşünüyorsun? Türkiye’deki büyük takım, küçük takım ayrımını anlayabildin mi?

Bana anlatılanlarla ben de Bursaspor’un şampiyon olmasının ne kadar önemli olduğunu anladım. Şampiyon olduktan sonra sorumluluklarımız arttı. Bize karşı oynayan takımlar artık bizi daha güçlü bir takım olarak kabul ediyor. Maçlara daha çok önem veriyorlar. Bu da daha güzel maçların oynanmasını sağlıyor.

Futboldan başka tutkunu olduğun bir şey var mı?

Vakit buldukça film izlerim, müzik dinlerim. Takımdaki arkadaşlarımla dışarı çıkmayı severim. Tatilimi eşimle geçirmeyi seviyorum. Eşim de benimle birlikte Bursa’da yaşamaya başladı. Onunla her gün baş başa oturup Arjantin’e özgü bir çay içiyoruz. Arjantin medyasını da internet sayesinde takip ediyoruz.

Türkiye’de en sevdiğin deplasman hangisi? Deplasmanlara gittiğinde şehirleri gezme şansın oluyor mu?

İstanbul’daki takımlarla oynadığımız deplasman maçlarını çok seviyorum. İstanbul takımlarının büyük olması maçı daha heyecanlı yapıyor. Onların stat atmosferlerini de beğeniyorum. İstanbul’un Bursa’ya yakın olması da güzel. Gidip gelirken çok yorulmuyoruz. İstanbul’a ilk gitmeye başladığımda gezmekten biraz çekinmiştim. Daha sonra Vederson bana İstanbul’un en güzel yerlerini göstermeye başladı. İstanbul’da kötü bir yere henüz denk gelmedim. Topkapı ve Ayasofya civarlarından çok etkilendim.

Seni en çok strese sokan şey ne?

Trafik. Özellikle İstanbul’a gittiğimde trafik yüzünden çok geriliyorum.

Bursaspor için bu kadar gol atmayı bekliyor muydun?

Gol atmak kadar attırmayı da çok seviyorum. Forvet arkasında oynadığımda benim görevim daha çok asist yapıp oyunu açmamdı. İkinci yarıdaysa pozisyon değişikliğimden dolayı daha çok gol bulmaya başladım. Daha çok serbest kaldım. Daha rahat oynamaya başladım.

Bursasporlu taraftarlar sana “Süper Bücür” diyorlarmış. Duydun mu? Anlamını biliyor musun?

Duydum (gülüyor). Ben zaten kısa boyluyum o yüzden alınmıyorum. Bana isim takmaları da güzel demek ki beni seviyorlar.

Şampiyonlar Ligi’nde Bursaspor’un ilk golünü atmış olmak senin için ne ifade ediyor?

Bursaspor için olduğu kadar benim kariyerim açısından da çok değerli bir şey. Ben oyuna girdiğimde farklı bir şekilde gerideydik. Açıkçası ben de gol atmayı beklemiyordum. İnşallah o golün devamı sonraki sezonlarda gelir.​