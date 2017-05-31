Juventus ve Real Madrid’in karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi finali takımların mücadelesinin yanında bireysel yarışlara sahne olacak

Cumartesi günü Türkiye saati ile 21:45 oynanacak final maçında an itibarıyla dünyanın en güçlü kalecisi olarak gösterilen Gianluigi Buffon, birçoklarına göre Messi’nin önünde dünyanın en büyük yıldızı Cristiano Ronaldo’ya karşı kalesini korumaya çalışacak.

İki oyuncunun kupanın sahibinin belirlenmesinde kilit rol oynayacağı düşünülen karşılaşmada sonucun ne olacağını öngörmek mümkün değil ancak veriler tahminler konusunda kolaylık sağlayabilir. Buffon’un Şampiyonlar Ligi arenasında maç başına gol yeme yüzdesi 0.91 oranındayken, Ronaldo’nun bulduğu goller maç başına bölündüğünde 0.74 olarak elde ediliyor.