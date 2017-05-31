Real Madrid’in yıldızı Sergio Ramos, her yıl kimin alması gerektiği konusunda tartışmalar yaratan Ballon d’Or’la ilgili konuştu

Ballon d’Or, 2016 yılında Cristiano Ronaldo’ya verilirken, bir önceki yıl Messi’nin olmuştu. Bu ödüle ilk kez 2008 yılında layık görülen Ronaldo’dan itibaren Messi ile arasında sıkı bir rekabet başladı. 2008’den bu yana ödülü Messi ve Ronaldo’dan başka bir isim kazanamadı. Ronaldo dört, Messi beş kez ödül aldı.

“Bireysel ödüller kazanmak istiyor olsam tenis oynamayı futbola tercih ederdim” diyen Ramos, Ballon d’Or kazanmakla ilgilenmediğini, ancak Real Madrid’le yeni bir Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmak konusunda kararlı olduğunu söyledi. “Ekip halinde kazanışan ödüller benim için en değerlileridir”

31 yaşındaki futbolcu, bu cumartesi günü 21:45’te Juventus karşısında çıkacakları Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmış durumda.