Uzun zamandan beri gelir-gider dengesizliğinden dolayı soruşturması yürütülen Atletico Madrid için CAS açıklama yaptı

Yapılan açıklamaya göre Atletico Madrid’in transfer yasağı CAS tarafından onaylandı. 2018 yılının ocak ayına kadar transfer yapamayacak olan kulüp, transfer yapması durumunda yeni futbolcularını oynatamayacak.

Simeone’nin mevcut imkanlarla neler yapabileceği merak edilirken, henüz üzerinden fazla zaman geçmeyen kararla ilgili kulüp resmi bir açıklama yapmadı. Karar, kulübün mevcut kadrosundaki futbolcuların transfer durumlarını da doğrudan etkileyecek.