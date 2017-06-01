Galatasaray, Poldi’ye özel veda programı hazırladı

Galatasaray, sezonun son maçıyla birlikte kulüpten ayrılacak Lucas Podolski için daha önce yapılmamış bir veda programı hazırladı

Türkiye’ye geldiği günden bu yana yaptığı sosyal medya paylaşımları ve doğal tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanan futbolcu, bugün saat 15:00’te Galatasaray Metin Oktay Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Kariyerine Japonya’da devam etme kararı alan futbolcu, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Basın toplantısının ardından kulüp, Poldi için hazırladığı klibi basın mensuplarıyla paylaşacak. Alman yıldızın vedası Konyaspor maçından önce verilecek plaketle son bulacak. Bu sezon 31 maçta forma giyen futbolcunun 17 golü ve 7 asisti bulunuyor.