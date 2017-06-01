“Kupayı kazanırsa Ballon d’Or’u Buffon almalı”

İtalyan futbol efsanesi Andre Pirlo, eski takım arkadaşı Gianluigi Buffon’un Ballon d’Or’u kazanmayı hak ettiğine inanıyor

Cumartesi günü Juventus ve Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden çıkacak üzerine tahminde bulunması istenen Pirlo, sonuca odaklanmak yerine konuya farklı bir açıdan yaklaştı. Efsane futbolcu, kupayı Juventus’un kazanması durumunda Ballon d’Or’un da bu sezon Buffon’a verilmesi gerektiğini düşünüyor.

“Sanırım onun için bu sefer doğru yıl. Onun adına çok mutluyum. Bir kez daha kariyeri boyunca ulaşmaya çalıştığı hedeflerinden birine ulaşmaya çok yakın. Bunu yapabileceğine inancım tam. Dünyanın en iyilerinden biri olduğunu birçok kez kanıtlamış birinden bahsediyoruz ancak bunlar da başarıların nişanesi.”