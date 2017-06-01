Real Madrid yıldız Cristiano Ronaldo, “An itibarıyla dünyanın en büyük futbolcusu” tartışmalarındaki rakibi Messi’yi övdü

Ballon d’Or, 2016 yılında Cristiano Ronaldo’ya verilirken, bir önceki yıl Messi’nin olmuştu. Bu ödüle ilk kez 2008 yılında layık görülen Ronaldo’dan itibaren Messi ile arasında sıkı bir rekabet başladı. 2008’den bu yana ödülü Messi ve Ronaldo’dan başka bir isim kazanamadı. Ronaldo dört, Messi beş kez ödül aldı.

Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus karşısına çıkacak olan Portekizli futbolcu, Fox Sports Arjantin’in sorularını yanıtlarken Messi’nin oyununu izlemekten hoşlandığını söyledi. “Tüm iyi oyuncuları izlemekten hoşlanıyorum ve Messi onlardan biri, harika bir oyuncu” dedi. Sürekli olarak Messi ile karşılaştırılmaktan hoşlanmadığını da sözlerine ekleyen Ronaldo sözlerine “Karşılaştığımızda aramızda çok iyi bir ilişki var. Belki evine gidip yemek yediğim arkadaşlarım gibi değil ancak onu rakip değil meslektaş olarak görüyorum” diyerek devam etti.