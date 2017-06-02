Tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu’nun bu sezon başarılı olamayan takımı Zenit, bu kez şansını Roberto Mancini ile deneyecek

Galatasaray’ın eski teknik direktörü 2013-14 sezonunda Galatasaray’ı çalıştırmış, takımın başında çıktığı 46 maçta, maç başına 1.89’luk bir puan yüzdesi tutturmuştu. Gelecek sezonda Zenit’in başında olacak 52 yaşındaki teknik direktörden bundan çok daha fazlası beklenecek. Bu sebeple transfer çalışmalarının sıkı bir şekilde devam ettirildiği biliniyor.

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek kulüp İtalyan teknik adamla 3 yıllık anlaşma imzalamasının ardından kulübün resmi internet sitesinden “‘Zenit Kulübü olarak Roberto Mancini’ye hoşgeldin diyor ve kulüp çatısı altında kendisine başarılar diliyoruz” mesajı yayınladı.