Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalininin primlerini hazırladı

Türkiye saati ile yarın 21:45’te oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için finalistler tüm hazırlıklarını tamamladı

Cardiff’teki Milenyum Stadı’nda oynanacak final için ev sahibi Galler yoğun güvenlik önlemleri altında beklemeye devam ederken, finale yükselen Juventus ve Real Madrid takımları da maç saatini beklemeye başladı. Final maçını galibiyetle bitirmesi halinde futbolcularına ne kadar pirim dağıtacağı bilgisini saklı tutan Juventus’un aksine Real Madrid, 80 milyon euro’luk bütçe ayırdığını açıkladı.

İspanyol temsilcisi sahadan zaferle ayrılması halinde futbolcularına kişi başı 1 buçuk milyon euro dağıtacak. Bu rakam geçtiğimiz yıl da Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren kulüpte toplam 32 milyon euro, yani kişi başı 700 bin euro’da kalmıştı.