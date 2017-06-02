Arjantin ekibi Independiente’nin taraftarları 11 Eylül 2005 tarihini asla unutmayacaklardır. Taraftarların çoğu o gün kulüp tarihinde atılan en güzel golü izlediklerini iddia ediyorlar…

17 yaşındaki Agüero’nun 13 saniyelik slalomunun ardından ezeli rakipleri Racing’e karşı attığı ve durumu 4-0 yapan golden bahsediyoruz. Agüero da bu golü dün gibi hatırlıyor.

“O günü asla unutmayacağım. Maç güvenlik nedenleriyle öğlen oynanacaktı ve çok erken kalkmıştım. Frutos’un hat-trick’iyle 3-0 öne geçirmiştik. 37’nci dakikada orta alanda boşta kalan topu aldım ve Vitali’den sıyrıldım. Sadece iki kişiydik ve ben Frutos’a nasıl pas atarım diye düşünüyordum. Ama Frutos markaj altındaydı. Ben de topla birlikte yürümeye başladım. Ceza alanına girdiğimde boşlukları göremiyordum. Karşımdaki Diego Crosa hamle yapmadan beni bekliyordu. Üstüne doğru gittim ve bir hareket denedim. Ancak Crosa zekiydi ve bu numaramı yemedi. Ancak bir hareket daha yaptıktan sonra sol ayağımla şut çekmeye karar verdim.

Topun ağlara gittiğini gördüğümde formamı çıkardım ve içimdeki tişörtü gösterdim. Tişörtte trafik kazasında hayatını kaybeden kulüp efsanesi Emiliano Molina’nın anısına “Senin için Emiliano” yazıyordu.

Çok duygusal bir andı. Akşam televizyonda golü izlediğimde yaptığım koşuya inanamadım. Harika bir derbiydi ve Racing’e karşı ilk golümü atmıştım. Babam sağ ayağımla şut fırsatı aramamam gerektiğini söylerdi. Ben de kariyerimin ilk yıllarında sol ayağımı geliştirmek için uğraşmıştım. Artık yaptığım çalışmaların meyvesini alıyorum ve babamın haklı olduğunu görüyorum.”