Eden Hazard iki ay futbol oynayamayacak

Sezon bitiminin ardından Belçika Milli Takımı kampına katılan Chelsea’li futbolcu, antrenman sırasında ayak bileğini kırdı.

Yapılan muayenede 26 yaşındaki futbolcunun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi. Futbolcunun yeniden sahalara dönebilmesinin yaklaşık iki ayı bulacağı tahmin ediliyor. Chelsea ile şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıktan sonra transferiyle ilgili sorulara cevap veren Hazard, teklif gelmesi halinde Real Madrid’e gidebileceğini açıklamıştı. Bu sakatlığın kariyerini nasıl etkileyeceği ise yeni soru.

Belçika Milli Takımı, Rusya’da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde H Grubu’nda yer alıyor. 9 Haziran’da Estonya ile oynayacağı maçtan önce oynadığı beş maçta 13 puan toplayan takım; grupta Yunanistan’ın 2 puan önünde, lider durumda bulunuyor. Ancak yıldız futbolcunun sakatlığı takımdaki dengeleri olumsuz yönde etkileyebilir.