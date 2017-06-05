CAS’ın açıkladığı transfer yasağıyla birlikte tüm planları alt üst olan Atletico Madrid’de en çok Antoine Griezmann’ın ne yapacağı merak konusuydu. Yıldız futbolcu, Fransız basınına konuştu

Sezon boyunca hangi takıma transfer olacağı konuşulan Griezmann’ın vereceği karar kulübün durumunu şekillendireceği için merak ediliyordu. Ayrılmasıyla takımdaki dengeleri sarsacağını düşünen futbolcu, yeni sezonda Atletico Madrid forması giyeceğini kulüp yetkililerine söylediğini açıkladı.

“Kulübümün yaşadığı bu zor süreçte ayrılmam doğru olmaz. Menajerimle bir değerlendirme yaptım ve Atletico’da kalmaya karar verdim” diyen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 53 maçta 26 gol attı. Sözleşmesinde 100 milyon avro karşılığında serbest kalma maddesi bulunan Griezmann’ın transfer yasağından önce Manchester United’a imza atmasına kesin gözüyle bakılıyordu.