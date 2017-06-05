UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 12 gol atan Ronaldo, bu sezon da bu arenada en çok gol atan futbolcu olmayı başardı.

Dün Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi tarihindeki 500’üncü golünü atması biraz da şansa bağlı olsa da Cristiano Ronaldo’nun dünya futboluna damga vurması şansla açıklanamayacak bir durum. Futbolcu, dün attığı 2 golden sonra Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci kez gol kralı oldu ve takımının iki kez üst üste Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk takım olmasına katkıda bulundu.

Portekizli forvet, Euro 2016 Kupasını kazanmasıyla başlayan serüveninde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve La Liga şampiyonluğu kazandı. Bireysel olarak da başarılı bir dönem geçiren 32 yaşındaki futbolcu, Ballon d’Or, FIFA’da Yılın Futbolcusu ve Portekiz’de Yılın Futbolcusu ödüllerini aldı.