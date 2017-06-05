İtalya ilk kez yarı finalde!

Güney Kore’de düzenlenen U-20 Dünya Kupası’nda üçüncü yarı finalist belli oldu. Turnuvanın sürpriz ekibi Zambiya’yı uzatmalarda 3-2 ile geçen İtalya, yarı finalde İngiltere-Meksika müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

İtalya, 43’üncü dakikasından itibaren 10 kişi oynadığı maçta Orsolini, Dimarco ve Vido’nun atttığı gollerle Zambiya’yı 3-2 mağlup etti ve yarı finalist oldu. Gök Mavililer son 16 turunda Fransa’yı 2-1’lik sonuçla mağlup etmişti. İtalya, bu turnuvada tarihinde ilk kez yarı final oynayacak. U-20 Dünya Kupası’nda İtalya adına dikkat çeken isimlerse, toplamda attığı 4 golle gol krallığına oynayan Riccardo Orsolini ve Giuseppe Panico.

2013’te ülkemizde de düzenlenen U-20 Dünya Kupası, tüm heyecanıyla devam ediyor. Türkiye’dekinin aksine Güney Kore’de dolu tribünler önünde oynanan turnuvada Venezuela ve Zambiya performansıyla dikkat çekti. Favori Fransa, turnuvaya son 16 turunda veda ederek hayal kırıklığı yaratırken, yine son 16 turunda elenen Almanya da beklentileri karşılayamayan bir diğer ülke oldu.

Zamanında Diego Maradona, Lionel Messi, Sergio Agüero ve Paul Pogba gibi isimler bu turnuvada kendilerini kanıtlamış ve yapacakları için bir takım işaretler vermişti. 2017 U-20 Dünya Kupası’nda ise Riccardo Orsolini, Brooks Lennon ve Adalberto Penaranda öne çıkan isimler oldu. Bakalım bu isimler potansiyellerini gösterebilecek mi, yoksa ülkemizde düzenlenen turnuvanın yıldızı Assifuah gibi hayal kırıklığı mı yaratacak?