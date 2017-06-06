Borussia Dortmund, yeni teknik direktörünü buldu

Borussia Dortmund, Thomas Tuchel’den boşalan teknik direktörlük görevi için Peter Bosz ile iki yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Peter Bosz’un daha önce yaptığı, 2019’a kadar bağlayıcılığı olan anlaşmaktan dolayı Ajax kulübüne 5 milyon euro tazminat ödemeyi kabul eden Borussia Dortmund, yeni teknik direktörünü açıkladı. Ajax’taki görevini sezon başında alan ve bu sezon takımı Avrupa Ligi’nde finale çıkaran Bosz, Alman kulübünün daha yüksek olan beklentilerini karşılamak için çalışmalarına başladı.

Emre Mor ve Nuri Şahin de olduğu takımın sezon başında sıkı bir kamp döneminden geçmesi bekleniyor. 53 yaşındaki teknik direktör daha önce Hollanda dışında sadece M. Tel Aviv takımını çalıştırdı ve 20 maçlık bir çalışmadan sonra görevinden ayrıldı.