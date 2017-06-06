Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid’e 4-1 yenilerek büyük bir hezimete uğrayan “yaşlı kadın”, aslında bu mağlubiyetlere pek yabancı değil. Juventus’un kaybettiği son 5 Şampiyonlar Ligi finalini derledik

1996-97 Borussia Dortmund 3-1 Juventus

Bu maç, hiç şüphe yok ki, Lars Ricken’in harika golüyle hatırlanıyor. Ricken, skoru 3-1’e getiren harika aşırtmasıyla takımı rahatlatmış ve finale damgasını vurmuştu. Maça Dortmund harika başlamış ve Karl-Heinz Riedle’ın 2 golüyle skoru 2-0’a getirmişti ama son şampiyon Juventus pes etmemeye kararlıydı! Del Piero’nun golüyle farkı bire indirmişlerdi ve Zidane önderliğinde bastırıyorlardı. Derken Ricken oyuna girdi ve 20 saniye sonra muhteşem golüyle finale noktayı koydu. Alman ekibi tarihinde ilk ve şimdilik son kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

1997-98 Real Madrid 1-0 Juventus

Berbat bir sezon geçirerek ligi 4’üncü tamamlayan Real Madrid ve sezonu yerel ligde şampiyon olarak tamamlayan Zidane’lı, Del Piero’lu Juventus. Favori baştan belli gibi gözüküyor değil mi? Finallerin favorisinin olmayacağını kantılar nitelikte maçlardan biriydi. Predrag Mijatovic 66’ncı dakikada Eflatun-Beyazlıları 1-0 öne geçirdi ve maçta başka gol olmadı. Jupp Heynckes ve Real Madrid zafere uzanırken, Marcello Lippi ve Juventus üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalinden boynu bükük ayrılıyordu.

2002-03 Milan 0-0 Juventus(Penaltılarla 3-2)

Düşler Tiyatrosu Old Trafford’da oynanan İtalyan finalinde lig şampiyonu apoletiyle gelen taraf Juventus’tu fakat denk bir maç bekleniyordu. Öyle de oldu ve takımlar 120 dakika içinde yenişemedi. Penaltılarda daha soğukkanlı kalan Milan 6’ncı Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğuna ulaşırken, Juventus yine kaybeden taraftı. Siyah-Beyazlılar, yarı finalde sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve finalde oynayamayan Çek yıldızı Pavel Nedved’i maç içinde çok aradı.

2014-15 Barcelona 3-1 Juventus

Antonio Conte’yi milli takıma göndermek zorunda kalan ve takımın başına Massimiliano Allegri’yi getiren Juventus, yarı finalde sürpriz biçimde Real Madrid’i eleyerek finale çıkmıştı. Ancak karşılarında belki de tarihin en kudretli ekiplerinden biri vardı. MSN üçlüsüyle finalde zorlanmadan kazanan Barcelona kupaya uzanırken, Juventus da şike skandallarından sonra ilk kez Avrupa’da ilerlemiş ve yıllar sonra yaşlı kıtaya kendini hatırlatmıştı. Maça hızlı başlayan taraf 4’üncü dakikada İvan Rakitic’le öne geçen Barcelona’ydı. Juventus, 55’inci dakikada Morata ile eşitliği yakalasa da, iki gol atarak son sözü söyleyen Neymar oldu. Kupa, Messi’nin ellerinde yükseldi.

2016-17 Real Madrid 4-1 Juventus

2015’te yükselişini Avrupa’ya da taşıyan Juventus buraları hak ettiğini göstermişti. 2016-17 sezonunda finale kadar toplam iki gol yiyen İtalyan temsilcisi finale bu kez iddialı geliyordu. Ancak yine tarihin en iyi takımlarından birini karşılarında buldular. Cristiano Ronaldo’nun iki golle damga vurduğu maçta Madrid temsilcisinin diğer gollerini Asensio ve Casemiro atarken, Mandzukic’in muhteşem golü Juventus için teselli olmaktan öteye gidemedi. Allegri ikinci kez final kaybederken, Juventus Şampiyonlar Ligi hasretine yine son veremedi. Finale kadar iki gol yiyen Juve, finalde dört golü kalesinde gördü. Buffon ve arkadaşları yine kupaya uzanamadı.