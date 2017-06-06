İngiltere’nin dikkat çeken yeteneklerinden Dominic Solanke, geçtiğimiz günlerde Chelsea’den ayrılıp Liverpool’un yolunu tutarken; bu transfer, genç yaşlarda kulübünden ayrılıp daha sonra yıldız olan oyuncuları hatırlattı. Bakalım Solanke, onlardan biri olabilecek mi?

Paul Pogba (Manchester United’dan Juventus’a)

Manchester United’da aldığı kısa sürelerde büyük bir potansiyel olduğunu belli eden ancak ne zaman sürekli oynamaya başlayacağı konusunda efsane menajer Sir Alex Ferguson ile anlaşamayan Paul Pogba, 2012’de Juventus’a bedavaya transfer olmuştu. Nasıl bir yeteneğe sahip olduğunu fark eden İtalyan ekibi, onu Pirlo ve Marchisio ile beraber oynatarak bir yandan Pogba’nın gelişimine katkı sağladı, diğer yandan şampiyonluklar kazandı. Juventus’taki son sezonunda ligde 12 gole imza atan ve Euro 2016’da final oynama başarısı gösteren Fransız yıldızın transfer rekoru kıracağına artık kesin gözle bakılırken, ironik bir biçimde yarışı kazanan Manchester United oldu. İngiliz ekibi, zamanında bedavaya bıraktıkları Paul Pogba için kasasından tam 125 milyon euro çıkardı!

Cesc Fabregas (Barcelona’dan Arsenal’e)

İspanya’da yasalar gereği futbolcular 18 yaşından önce profesyonel sözleşmeye imza atamıyor. Bu durumdan Barcelona çok zarar gördü. Aynı durumdan muzdarip olarak Pique’yi de Manchester United’a kaptıran Katalan ekibi, Fabregas transferinde daha zor bir duruma düşmüştü. 16 yaşındayken Arsene Wenger’in öğrencisi olarak Arsenal’e transfer olan İspanyol yıldız, Wenger’in genç futbolcu yetiştirme konusundaki tecrübelerinden faydalanarak kendini geliştirdi ve 18 yaşında Londra ekibinin ilk 11 oyuncusu oldu. Fabregas bundan sonra takımın en önemli oyuncularından biri olsa da, Arsenal’in lig ve kupa hasretine son veremedi ve 2011 yılında Barcelona’nın yolunu tuttu. Oyuncusunu bedavaya kaptıran Barça, geri alabilmek için 35 milyon euro ödemek zorunda kaldı.

Raul Gonzalez (Atletico Madrid’den Real Madrid’e)

90’lı yılların ortaları Atletico Madrid için zorlu geçti. 1996’da lig şampiyonu olsa da 1999 yılında küme düşen ve finansal açıdan dibi gören kulüp, bir dönem altyapısını dağıtmak zorunda kalmıştı. Altyapıdan ayrılmak zorunda kalan oyunculardan biri, Atletico Madrid için hep bir pişmanlık olarak kaldı: Raul Gonzalez. Raul, Atletico Madrid’den ayrıldıktan kısa bir süre sonra Real altyapısına imza attı. Gerisi, Real Madrid için 741 maçta atılmış 323 gol. Abisi ve babası halen Atletico Madrid’de kongre üyesi olan Raul, yaklaşık 15 yıl eflatun-beyazlı formayı giydi ve takımın efsane isimlerinden biri oldu.

Daniel Sturridge (Man. City’den Chelsea’ye)

Kabul, Daniel Sturridge’in asıl performansını 2013-14 sezonunda Liverpool’da gördük ama altyapı eğitimini Manchester City’de aldı ve yetenekli bir futbolcu olacağını da orada gösterdi. Ne var ki, City henüz Arap şeyhleri tarafından satın alınmamıştı ve ellerindeki bu cevheri nakde çevirmekte acele ettiler. City’nin 2010’da 3 milyon euroya gönderdiği futbolcuyu, 2013’te Chelsea de 16 milyon euroya Liverpool’a yolculadı. Sturridge şu sıralar başını sakatlıktan kaldıramasa da bir dönem iki kulüp de bu transferi yaptığı için pişmandı.

Leonardo Bonucci (İnter’den Genoa’ya)

Leonardo Bonucci, şu anda dünyanın en iyi üç stoperinden biri olarak gösteriliyor. Juventus’ta sergilediği harika performansla milyonları kendine hayran bırakan tecrübeli isim, İnter altyapısında yetişmişti. Buradan çeşitli alt lig takımlarına gönderilen Bonucci, 2009 yılında, 22 yaşındayken Genoa’ya 4 milyon euro karşılığında satıldı. Genoa’da ve bir sene sonra transfer olduğu Bari’de ortaya koyduğu oyunla Juventus’un ilgisini çeken yıldız stoper, 2010 yılında Siyah-Beyazlı formayı giymeye başladı. Bonucci, başlarda biraz bocalasa da son yıllarda İnter’i pişman eden bir performans ortaya koymayı başardı. İtalyan yıldız, Juventus’la 6 lig şampiyonluğu elde ederken, İnter, tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor.