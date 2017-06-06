Tarihin En İyi Takımları: Göztepe 1968-69

Göztepe’nin Süper Lig kutlamaları, Eskişehirspor’la oynadıkları play-off final maçının son düdüğü çaldığından beri devam ediyor. Süper Lig’de bu kadar başarılı olur mu bilinmez ama sarı kırmızılılar için 1968-69 efsaneydi

Bir takım düşünün ki; 1960’lı yılların başlarında daha Rinus Michels Ajax takımına “total futbol” felsefesini aşılayıp, dünya futbol tarihine yeni bir akım kazandırmamışken aynı prensipte bir oyunu İzmir topraklarında sergilesin. O takım daha sonra Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı final, Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek final oynasın. Dört dil bilen teknik direktörü aynı zamanda A Milli Futbol Takımı’nı da çalıştırsın. “Her futbolcunun sahada tabanının basmadığı yer kalmamalıdır” ve “Yer mefhumu ortadan kalkmıştır” gibi Rinus Michels veya Johan Cruyff’tan duymayı bekleyeceğimiz sözler Göztepe’nin teknik direktörü Adnan Süvari’den geliyor, takımın “Buldozer” lakaplı golcüsü Fevzi Zemzem, o dönemi “Süvari’nin bize 1960’larda öğrettiklerini aradan 15 yıl geçtikten sonra antrenörlük kurslarında ‘modern futbol’ diye öğrettiler” sözleriyle anlatıyordu. 11 futbolcu, 4-3-3 formasyonuyla sahaya diziliyor, kolektif olarak hareket ediyor ve takım oyununun Türkiye’de o güne kadar sergilenmiş en güzel örneğini ortaya koyuyordu. 1960 yılından itibaren temelleri atılan bu takım, 1968-69 sezonunda altın yılını yaşayacak, rüştünü Avrupa arenasında da ispat edecekti. Üstelik Avrupa’daki bu başarı, Türkiye’de de bir ilkti.

Neden En İyi?

Son beş sezonda en kötü dereceleri beşincilik olmasına rağmen o sezon ligi yedinci sırada tamamladılar. Ancak mazeretleri vardı! İzmir temsilcisi, 1968-69 sezonunda tam üç kulvarda mücadele etti. Bir yandan Türkiye Kupası’nı kazanırken bir yandan da Avrupa Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı final oynadılar. Türkiye Kupası finalinde devirdikleri takım, ligin şampiyonu Metin Oktay’lı Galatasaray’dı. Fuar Şehirleri Kupası’nda ise Marsilya, Arges Pitesti ve OFK Belgrad’ı elediler.

Yarattığı Etki

Avrupa arenasında İstanbul takımları bile galibiyet yüzü göremezken İzmir bölgesinde yetişen oyuncu grubuyla tarih yazdılar. Üstelik bunu modern futbol oynayarak gerçekleştirdiler. Takımın mimarı Adnan Süvari, Göztepe’de rüştünü ispatlayarak aynı zamanda A Milli Takım antrenörlüğüne getirildi. Bu unvan, takımının kamuoyuna ne kadar güven verdiğinin de göstergesiydi.

Kahramanlar

Kaleci Ali Artuner, Roma’nın dünyaca ünlü hocası Helenio Herrera’nın radarına bile takılmıştı. 0-0 biten Göztepe-Roma maçının ardından kendisine “Sihirli Kedi” lakabını takmıştı.

Görünmez Kahraman

Hücum hattında Fevzi Zemzem’e omuz verenler Nevzat Güzelırmak ve Halil Kiraz’dı ama orta sahada kaptan Gürsel Aksel’in varlığı, topu oyunu sokmada olduğu kadar, manevi olarak da kritik önemdeydi. Aslında sadece Gürsel değil, kolektif oyundaki her bir oyuncu aynı zamanda görünmeyen kahramandı.

Teknik Direktör

Adnan Süvari, bu takımın her şeyi. Ortaya koyduğu vizyonla, yabancı basını bile kendine hayran bırakan Süvari, “Entelektüel Teknik Direktör” övgüsünü almış ve felsefesiyle Türk futboluna da önemli hizmetlerde bulunmuş bir futbol adamıydı.

Yazı Ahmet Yavuz