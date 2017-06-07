Jermain Defoe’nin Sunderland’den ayrılıp Bournemouth’a transfer olması, futbolcunun kariyerinden daha çok minik dostuyla ilişkisinin ne olacağını düşündürdü.

Kanser hastalığıyla mücadele eden altı yaşındaki Bradley Lowery, Sunderland hayranı olduğunu ve en büyük hayallerinden birinin Defoe ile tanışmak olduğunu sosyal medya hesabından paylaşıp, futbolcunun dikkatini çekmeyi başarmıştı. Tanışmalarından sonra sıkı arkadaşlığa dönüşen ilişkileri boyunca 34 yaşındaki forvet, Bradley’i tedavi gördüğü hastanede defalarca ziyaret etti ve hatta onunla birlikte sabahladığı günler oldu.

Bournemouth’a transferini duyuran futbolcu, minik dostu için de bir açıklama yaptı. “Onu tanımış olmayı kendim için bir ödül olarak sayıyorum. Bradley’le olan ilişkim bu sezonun en önemli şeyiydi; hayata bakışımı değiştirdi ve beni çok üzdü. Her gün uyanır uyanmaz annesine yazıp, nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Her gün umut ediyorum. O tanıdığım en güçlü mücadeleci. Sunderland’dan ayrılmam bunu değiştirmeyecek. Onunla mümkün olduğu kadar çok vakit geçireceğim.”

Bradley’nin ailesinin yaptığı açıklamaya göre ise doktorları hastalığının son aşamada olduğunu ve en fazla birkaç haftalık ömrünün kaldığını söylüyor.