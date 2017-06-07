Dünyanın en zengin kulübü: Manchester United

Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden Forbes, yaptığı araştırma sonucunda Manchester United’ın dünyanın en zengin futbol kulübü olduğunu açıkladı

Forbes Dergisi’nin net borç, net gelir ve faaliyetleri gözeterek yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre 2.86 milyar sterlinlik Manchester United’ı 2.82 sterlinlik Barcelona takip ediyor. Derginin daha önceki yıllarda yaptığı araştırmalarda liderliği uzun süre diğerlerine kaptırmayan bir başka İspanyol kulübü Real Madrid, son araştırmaya göre üçüncü sıraya gerilemiş durumda.

Araştırmayı yürüten Forbes Dergisi editörleri, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11 artış gösteren Manchester United’daki bu ilerlemeyi başarılı pazarlama faaliyetlerine ve marka değerinin doğru yönetilmesine bağlıyor. Listede ilk 10’a giren kulüpler şu şekilde sıralanıyor:

1 – Manchester United £2.86bn

2 – Barcelona £2.82bn

3 – Real Madrid £2.77bn

4 – Bayern Munich £2.1bn

5 – Manchester City £1.61bn

6 – Arsenal £1.5bn

7 – Chelsea £1.43bn

8 – Liverpool £1.15bn

9 – Juventus £976m

10 – Tottenham Hotspur £821m