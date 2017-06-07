“Sert görünmeye çalıştığımız için eşcinsellikten korkuyoruz”

İspanyol İcon dergisine konuşan Griezmann, cinsel tercihleri farklı olan meslektaşlarının futboldaki yeri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Verdiği röportajda her zaman “hassas konu” kabul edilen geylerin durumuna değinen Antoine Griezmann, “Eşcinsellik futbolda bu çok rastlanan bir durum değil çünkü sert görünmeye çalışıyoruz ve bize söylenebileceklerden korkuyoruz. Ben bu duruma karşı değilim ve herkese saygım var. Futbolda çok fazla kötü insan var. Onlar stadlara gitmekten korkabilir çünkü sürekli onlara küfür ediliyor. Bunu yapmamalıyız.”

Griezmann “Bir sevinç anında takım arkadaşını dudağından öper misin?” sorusuna, “Büyük kupalar kazandığınız zaman sevinçten çıldıracak gibi olursunuz. Yapacağımı zannetmiyorum, sevmiyorum böyle şeyleri ama Şampiyonlar Ligi’ni veya Dünya Kupası’nı kazanırsam… Belki yaparım, bilmiyorum” şeklinde cevap verdi. Kim bilir, belki de 2018 Dünya Kupası’nın finalinde Blanc-Barthez’in yarattığı etkiden çok daha büyük bir etki yaratacak bir fotoğrafla karşılaşırız!