Harvard Üniversitesi’nde bir master programına katıldı. Başarılı oyuncu Barcelona’dan aldığı izinle yaz tatilinin büyük bölümünü okulda geçirecek.

İspanyol yıldız Gerard Pique, futbol kariyerinde başarılı olduktan sonra eğitimini sürdüren nadir futbolculardan biri. Dün öğle saatlerinde Harvard’dan bir fotoğraf paylaşan yıldız oyuncu reklamcılık ve medyanın, spor ile ilişkisine yönelik dersler alıyor. Şimdilik Harvard Üniversitesi’nde bir hafta geçiren 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa derslerle de oldukça ilgili.

Her fırsatta eğitim seviyeleriyle eleştirilen futbolculardan bazıları bu algıyı yıkmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. 1969-70 ve 1971-72 gol kralı Fethi Heper’in futbolla birlikte eğitimine devam edip profesör olma başarısına kimse yaklaşamasa da Oğuz Çetin, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar gibi birçok futbolcu üniversite mezunu olarak futbolculuklarına devam etti. İtalyan savunma oyuncusu Giorgio Chiellini de Bocconi’nin işletme master’ından sonra Pique, çıtayı yükseltmeyi sürdürüyor.