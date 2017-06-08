Beşiktaş hayallerinin takımıydı, Fenerbahçe’yse bir yıllık zaman kaybı! Onu hayata döndüren Trabzonspor oldu. Burak Yılmaz değişimini anlatıyor

Kariyerinin zirvesinde olduğun düşüncesine sen de katılıyor musun?

Buraya gelirken herkes gibi ben de Trabzonspor’un benim için son şans olduğunu düşünüyordum. Şenol hoca bana çok sinirlendiği, bağırıp çağırdığı zamanda bile güvendiğini gösterdi. Bu bana yetti. Kimseyi mahcup etmek istemiyorum.

Beşiktaş’a gittiğinde herkes senden çok şey bekliyordu. Seni baskı altına alan bu muydu?

Beşiktaş hayallerimin takımıydı. Beşiktaş’a gitmeden önce beni isteyen çoktu. Hayallerimi gerçekleştirmek adına Beşiktaş’ı tercih ettim. İlk sene 43 maçta oynadım. Sonrasında geçirdiğim ameliyat beni geriye attı. Olmadı.

Hakemlere karşı inanılırlığını kaybettiğini düşünüyor musun?

Her fırsatta “Burak kendini yere atıyor” diyorlar. Bunu söylerken benim değiştiğimi görmezden geliyorlar. Beşiktaş’ın İnönü’de oynadığı bir Avrupa maçında rakip stoperin bana vuracağını sandığım için gayri ihtiyari kendimi yere attım. Hakem de penaltıyı verdi. O gün o penaltıyı kazandığımız için kahraman ilan edilmiştim. O zaman iyiydi! Ben o günün bedelini çok ağır ödedim. Şimdi hakkımda yapılan yorumların hiçbiri umurumda değil! Benim vicdanım rahat.

“Futbolcu olduğum güne lanet olsun!” dedin mi hiç?

Evet, dedim.

Ne zaman?

Beşiktaş’tan ayrıldığım gün!

Beşiktaş sana oldukça çok şey öğretmiş. Peki, Fenerbahçe günlerinden cebinde ne kaldı?

Hiçbir şey. Fenerbahçe benim için sadece bir yıllık bir zaman kaybıydı!

“Milli takımda para veya kariyer için oynanmaz”

İkili mücadeleye girdiğinde kendini nasıl hissediyorsun?

Artık kolay kolay yıkılmıyorum. Kendimi eskiye nazaran epey geliştirdiğimi düşünüyorum.

Yaptığın en büyük çılgınlık neydi?

Paraşütle yaptığım bir deneme vardı. Nasıl yapmışım diye hâlâ düşünüyorum. Maşallah cesaretim yerindeymiş o an (gülüyor).

Milli takımda yabancı oyunculara şans verilmesini doğru bulmuyorsun. Bunun sebebi ne?

Milli takımda para veya kariyer için oynanmaz. İnanç başka bir şeydir. Yabancı bir adamın koluna Türk bayrağından dövme yaptırıp adını değiştirmesi beni tatmin etmiyor. 25 yaşımdayım ve futbol uğruna beş ameliyat geçirdim. İnandığım şey öz çocuklarımız dururken evlat edinmeye kalkılmasının yanlış olduğu.

İyi bir forvet olmana rağmen sağ açık oynamak seni nasıl etkiledi?

Beşiktaş’tayken sol kanatta oynamaya başlamıştım. Jean Tigana beni ufak ufak sağa çekti. Mevkiim birden değişseydi bocalayabilirdim ama o ayarı çok iyi tutturdu.

“Nihayetinde biz de birer işçiyiz”

Ayağının üstüyle çektiğin çok güzel şutlar var. Aralarından hangisi seni de şaşırtmıştı?

Beşiktaş’ta oynadığım dönemde Shakhtar Donetsk’le oynadığımız bir hazırlık maçında attığım gole gerçekten inanamamıştım. Top bana nasıl geldi, ayağımın üzerine nasıl oturdu, ağlara nasıl gitti anlamadım. Antalyaspor’da oynarken Yılmaz Vural beni ayağımın üstünü kullanmam konusunda çok çalıştırmıştır.

Futbol oynamadığın bir hayatın anlamsız olacağını mı düşünüyorsun yoksa futbolculuk senin için sadece bir meslek mi?

Nihayetinde biz de birer işçiyiz. Evet, sevdiğimiz işi yaptığımız için şanslıyız. Evet, sevdiğimiz işi yaparak iyi paralar kazanıyoruz. Ancak madalyonun bir de öbür yüzü var. Gençliğimiz binlerce gözün önünde, gözlerden uzak olduğumuzda da kamplarda geçiyor. Tıpkı bir ticaret eşyası gibi bir şeyiz biz. Alınıp satılabiliyoruz. Beşiktaş’ın beni sattığını bir televizyon programından öğrendiğimde hissettiğim tam olarak buydu.

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