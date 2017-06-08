Forbes Dergisi dünyanın en çok kazanan ilk 100 sporcusunu açıkladı. Zirvede, Cristiano Ronaldo var!

Real Madrid formasıyla bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Cristiano Ronaldo, bu mükafatının karşılığını fazlasıyla alıyor. Forbes Dergisi’nin yaptığı araştırmaya göre bu sezon reklam gelirleri dahil 93 milyon dolar kazanan başarılı oyuncu, 2016’da Cleveland Cavaliers ile NBA şampiyonluğu kazanan LeBron James‘in önünde birinci sırada yer aldı. Aynı derginin geçen sene içi araştırmasında da ilk sırada yer alan Portekizli yıldızın gelirinin büyük bölümünü Real Madrid’den aldığı maaş oluşturuyor. Geriye kalan kısmında ise maç başı primleri ve bireysel ödüllerden kazandıkları bulunuyor. Bu sezon futbol ile ilgili aksiyonlarından 58 milyon dolar kazanan Ronaldo, reklam gelirlerindense 35 milyon dolarlık bir ücret aldı ve bu alanda ise 6’ncı sırada yer aldı.

Listenin futbolcu olarak ikinci sırasındaysa Lionel Messi var. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı bu sezon toplamda 80 milyon dolar kazanarak futbolcular arasında ikinci; genel listedeyse üçüncü sırada yer aldı. Messi’nin Katalan ekibinden alacağı yeni kontratla gelirlerini daha da artırması bekleniyor. Aynı listede Barcelona’nın Brezilyalı yıldızı Neymar, yıllık 37 milyon dolarlık kazancıyla 18’inci, Real Madrid’in Galli oyuncusu Gareth Bale 35 milyon dolar kazanarak 24’üncü ve Manchester United’ın sezonu sakatalanarak kapatan İsveçlisi Zlatan İbrahimovic 32 milyon dolar kazanaralk 30’uncu sırada yer aldı. Takım bazında ise listede üçer oyuncuyla Real Madrid ve Barcelona temsil edilirken; onları iki oyuncuyla Manchester United takip etti.