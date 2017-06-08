Geçtiğimiz ay Arjantin Milli Takımı’nın başına getirilen Sevilla’nın eski teknik direktörü Jorge Sampaoli, çalışmalarına başladı

Şili Milli Takımı ile 2015 yılında Copa America’yı kazanan, Sevilla ile bu sezon ligi 4’üncü sırada bitiren ve takımını Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkararak son 16’ya kadar götüren teknik direktör Jorge Sampaoli, Arjantin Milli Takımı için çalışmalara başladı.

Arjantin basınına konuşan Jorge Sampaoli, Messi’nin Arjantin Milli Takımı’ndaki performansıyla Barcelona’da başardıklarının kıyaslanmasının yanlış olduğunu düşünüyor. “Messi’den daha fazla verim alabilmek için yapılması gereken onu eleştirenlerden biri olmak yerine birlikte oynadığı ekibi geliştirmektir” diyen 57 yaşındaki teknik direktör; Messi’nin en büyük yardımcısının Dybala olacağını söyledi. Sampaoli’nin söylediklerinden öne çıkan satır başları şöyle:

“Messi Barcelona’da harikalar yaratıyor çünkü orada mükemmel bir takımın parçası olarak bulunuyor. Milli takımda da böyle bir ortam oluşturmalı, ekibimizi geliştirmeliyiz. Burada iş bana düşüyor ve elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Takımda bir sinerji oluşturacak ve futbolcuların bireysel başarılarını takımın geneline yaymak için çabalayacağım. Futbolcularımızdan Paulo Dybala da Messi ile benzer şekilde eleştiriliyor. Oysa biz onunla ilgili büyük beklentilere sahibiz.”