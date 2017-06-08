Manchester City’nin İspanyol kanat oyuncusu Nolito, İngiltere’den ayrılmak istediğini açıkladı

Josep Guaridola’nın Manchester City’nin başına geçtiğinde transfer ettiği ilk oyunculardan biri olan Nolito, sezon başında iyi bir performans göstermişti. Ancak sezonun ilerleyen dönemlerinde rotasyonda Raheem Sterling ve Leroy Sane’nin gerisinde kalmış, bunun sonucunda da gözden düşmüştü. Guardiola’dan istediği dakikaları bulamayan İspanyol yıldız, ayrılmak istediğini kulübe iletti ancak, son kararın kulübünde olduğunu sözlerine ekledi. 30 yaşındaki futbolcu, ayrılmak için bir sebebinin de İngiltere’nin gri ve puslu havası olduğunu; kızının “mağaradan çıkmış gibi göründüğünü” söyledi. İspanyol yıldız, sadece 9 maça ilk 11 başlayabildiği sezonun ardından çok çok az İngilizce öğrenebildiğini, sadece “Günaydın”, “İyi akşamlar” ve “Afiyet olsun” gibi basit kelimeleri bildiğini ve ülkeye uyum sağlayamadığını belirtti. Nolito, aynı zamanda İspanyol milli takımının oyuncusuydu ve 2018 Dünya Kupası’nda kadroda olabilmesi için oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor.

Manchester şehrinin puslu ve gri havasını terk etmeye hazırlanan Nolito’ya İspanya’dan teklif var. Teknik direktörü Jorge Sampaoli‘yi Arjantin milli takımına kaptıran ve yeni sezonda tekrar Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanmayı hedefleyen Sevilla, İspanyol futbolcuya talip. İspanyol yıldız da İngiltere’de geçirdiği mutsuz bir senenin ardından ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Sky Sports’un haberine göre Sevilla’nın Manchester City’e kiralama teklifi götürmesi bekleniyor. Nolito, Manchester City adına geçen sezon dört gol atmış ve Celta Vigo’dan 13.8 milyon sterline transfer edilmişti.