Venezuela ve İngiltere final oynamaya hak kazandı!

Güney Kore’de devam eden U-20 Dünya Kupası’nda yarı final maçları oynandı. Venezuela ve İngiltere turnuvada final oynamaya hak kazandı.

FIFA U-20 Dünya Kupası tüm heyecanıyla sürüyor. Bugün öğle saatlerinde oynanan maçların sonuçlarına göre Venezuela ve İngiltere finalde. Yarı finallerde ilk maç Daejeon Stadyumu’nda oynandı. Venezuela ve Uruguay’ı karşı karşıya getiren maç 1-1 sona erdi ve uzatma devreleri oynandı. Uzatmada gol çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi ve penaltı atışlarını 3-2, maçı da 4-3 kazanan Veneuzela finale çıkan taraf oldu. Venezuela bu organizasyonda tarihinde ilk kez final oynama başarısı gösterdi. Güney Amerika ekibi daha önce de Almanya’yı mağlup etmiş ve bu başarının sinyallerini vermişti. Maçta Uruguay’ın golünü 49’uncu dakikada Nicolas de la Cruz penaltıdan kaydederken; Venezuela’nın golünü ise 90’ıncı dakikada Samuel Sosa attı ve maç uzatma devrelerine kaldı. Bu sonuçla tarihinde görmediği bir başarıyı yakalayan Venezuela takımında kaleci Wulker Farinez ve forvet Adalberto Penaranda dikkat çekiyor

Yarı finallerin ikinci müsabakasında ise İngiltere ve İtalya karşılaştı. Jeonju Stadyumu’nda oynanan maç 3-1 bitti ve İngiltere finale yükseldi. İngiltere’nin gollerini Dominic Solanke(2) ve Ademola Lookman attı. Attığı iki golle maçın yıldızı olan Solanke, geçtiğimiz günlerde Chelsea’den Liverpool’a transfer olarak adından söz ettirmişti. İtalya’nın teselli sayısını ise, turnuvanın şu anki gol kralı Riccardo Orsolini kaydettti. Turnuvada 6 gol atan Orsolini, bu sezon Serie B’de Ascoli formasıyla 41 maçta 8 gol 6 asistlik bir performans göstermiş ve devre arasında 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle Juventus’a transfer olmuştu. Turnuvada İtalya adına dikkat çeken isimler; Riccardo Orsolini, Giuseppe Panini ve kaleci Andrea Zaccagno olurken; İngiltere’de ise Dominic Solanke ve sağ bek Jonjoe Kenny adından söz ettirdi. Venezuela ve İngiltere’nın final oynamaya hak kazandığı turnuvanın final karşılaşması 11 Haziran’da oynanacak.