David Moyes, basın toplantısında kadın gazeteciye ettiği cinsiyetçi hakaret nedeniyle 30 bin sterlinlik para cezasına çarptırıldı

Manchester United’daki kötü performansı ve yaptığı açıklamalarla alay konusu olan İskoç menajer, kadın bir gazeteciyle yönelik; “Kadın olmasaydın tokatlanabilirdin” şeklindeki çıkışı sebebiyle 30 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz sezonu Sunderland’in başında geçiren ve takımının küme düşmesine engel olamayan 54 yaşındaki teknik direktör, söz konusu yorumu evlerinde 0-0 berabere kaldıkları Burnley maçından sonra yapmıştı. Gazeteci Vicky Sparks, eski Sunderland menajerine, “Başarısız sonuçlardan dolayı kulüp başkanının baskısını üzerinizde hissediyor musunuz?” diye sormuştu. İskoç menajer de bu soru üzerine söz konusu cevabı vermişti.

Moyes, bu açıklamasından sonra gazeteci Vicki Sparks’tan özür dilemiş ve özrü kabul edilmişti. İskoç menajer bu sözlerin ağzından bir anda döküldüğünü, maçtaki puan kayıpları sebebiyle sinirli ve gergin olduğunu sözlerine eklemişti ama İngiltere Futbol Federasyonu bu açıklamayı dikkate almadı ve teknik adamı 30 bin sterlinlik para cezasına çarptırdı.

David Moyes an itibariyle herhangi bir kulübün başında bulunmuyor. 12 yıllık Everton macerasının ardından Sir Alex Ferguson’un veliahtı olarak Manchester United’ın başına geçen ancak başarılı olamadı. Kısa bir süre Real Sociedad’ın teknik direktörü olduktan sonra bu sezon başında Sunderland ile anlaşmış ama Kuzey İngiltere temsilcisinin küme düşmesine engel olamayarak görevini bırakmak zorunda kalmıştı.