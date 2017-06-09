İşte karşınızda en pahalı 10 yabancı transfer!

Transfer dönemi geldi çattı ve dedikodular başladı. Biz de sizler için en pahalı 10 yabancı transferini derledik.

1. Mario Jardel

Galatasaray, Uefa Kupası’nı almanın sevincini yaşarken; Fatih Terim ve Hakan Şükür’ün ayrılmasıyla sarsılıyordu. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Sarı-Kırmızılıların bu arenaya yakışır bir kadroyla rekabetçi olması gerekliydi. Kesenin ağzı açıldı ve Altın Ayakkabı sahibi Mario Jardel 17 milyon Euro karşılığında Porto’dan Galatasaray’a transfer oldu. Sezona fırtına gibi giren Brezilyalı, Süper Kupa maçında Real Madrid’e attığı –biri altın gol olmak üzere- iki golle kupayı Galatasaray’a getiriyordu. Aynı sene Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde yine Real Madrid’i karşısında bulan Galatasaray, ilk maçı 2-0’dan 3-2’ye getiriyor; “Süper Mario” ise galibiyet golünü kaydediyordu. Ligde de Erzurumspor’a bir maçta 5 gol atan yıldız, ligde 24 maçta 22 gol atmış ancak sezon sonunda Sporting Lizbon’a 4.5 milyon Euro+3 oyuncu karşılığında satılmıştı. Takımla uyum sağlayamaması, aldığı yıllık ücretin gazetelere konu olması ve Galatasaray’ın o zaman içinde bulunduğu finansal darlık; Jardel’in Galatasaray kariyerinin sadece bir sezon sürmesine sebep olmuştu.

2. Daniel Güiza

2007-08 sezonunda tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynayan ve bu başarıdan dolayı büyük bir gelir elde eden Fenerbahçe; bu parayı kadroyu geliştirmeye harcamaya ve Avrupa’daki başarısını sürekli hale getirmeye kararlıydı. Bu hedefler ışığında Euro 2008’i kazanan İspanya’nın teknik direktörü Luis Aragones ve La Liga gol kralı Daniel Güiza takıma katılmıştı. Güiza aynı zamanda 14 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi oluyor; taraftar da ondan çok şey bekliyordu. Olmadı. “Okçu”, performansıyla karikatürize olmaktan kurtulamadı. O günlerden yapılan mahalle maçlarında boş kaleye gol kaçıran çocuklara “Güiza” diye sesleniliyor; İspanyol forvetin üzerindeki medya ve yönetim baskısı her geçen gün artıyordu. 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında ligde 11’er gol atan Daniel Güiza’nın Süper Lig’deki 23’üncü ve son golü ise oldukça özeldi. 2010-11 sezonunda şampiyonluğa dört sezondur hasret Fenerbahçe Bucaspor karşısına çıkıyor; 53’üncü dakikada 3-1 geriye düşerek şoka uğruyordu. Sarı-Lacivertliler Alex de Souza’nın iki golüyle skoru eşitlese de galip gelmek zorundaydı. Teknik direktör Aykut Kocaman, son çare olarak sezonun tamamını sakat geçirmiş Daniel Güiza’yı oyuna aldı. Galibiyet golünü atan Okçu, gol sevincini bir engelli vatandaşla paylaşırken hüngür hüngür ağlıyor; Fenerbahçe taraftarı da bu fiyasko transferi bir süreliğine unutuyor ve “Okçu” ile barışıyordu.

3. Emmanuel Emenike

Nijerya’nın bağlarından kopup Karabükspor’a 100 bin Euro karşılığında gelen Emmanuel Emenike, PTT 1.Lig ve Süper Lig’de gösterdiği performansla ülkeyi kasıp kavuruyordu. Fenerbahçe de bu etkiye seyrici kalmıyor; Emenike 9 milyon Euro karşılığında kendisini Saı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı atıyordu. Ancak, şike skandalı patlak vermişti. Seneye ligde oynayıp oynamayacağı bile belli olmayan Fenerbahçe, Nijeryalı forveti 10 milyon euroya Spartak Moskova’ya sattı. İki sene Rusya’da mücadele eden oyuncu, burada fena olmayan bir performans sergilemiş; dikkatleri üzerine çekmişti. 2013-14 sezonu başında forvet arayan Fenerbahçe’nin de ilk tercihi Emenike olmuş, bu sefer 13 milyon Euro karşılığında ikili buluşmuştu. Fenerbahçe taraftarı da şike soruşturmasından dolayı kullanılamayan bu gecikmiş transfer için heyecanlıydı. İlk sene Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe şampiyon oluyor, Emenike de 12 gol atarak beklentileri karşılıyordu. Sonraki sezonlarda ise Nijeryalı forvet tam bir hayal kırıklığıydı. 2014-15 sezonunda Fenerbahçe’nin ileri uçtaki oyuncusu olarak sadece dört gol atan, ve Beşiktaş maçında formasını yere atarak taraftarın çok büyük protestolarına hedef olan Emenike; bir sonraki sezonun ilk yarısında Katar’a ikinci yarısında ise West Ham’a kiralandı. Bu sene de pek forma şansı bulamadı, bulduğunda da taraftarın içine hiç sinmedi. Bu transfer de boşa harcanmış 13 milyon Euro olarak ahlar vahlar eşliğinde hatırlandı.

4. Bruma

Ülkemizde düzenlenen ve boş tribünlere oynanan; bazı gazetecilerin bile gidip izlemeye tenezzül etmediği U-20 Dünya Kupası’nda yıldızı parladı. Portekiz turnuvadan ikinci turdan elenmişti ama Bruma adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sürati ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken oyuncu; Fatih Terim’in özel isteğiyle 12 milyon Euro karşılığında Galatasaray forması giydi. O zaman 19 yaşındaydı ve potansiyelini hemen belli ediyordu ama hem kendisini transfer eden Fatih Terim’in ayrılmasıyla forma şansı bulamaması; hem de son vuruşlardaki eksikliği Bruma’yı Sarı-Kırmızılı formadan ayırdı. Real Sociedad’da verimli bir kiralık dönemi geçiren Portekizli, geldiğinde ligi sallamaya hazırdı. Bu sezon taraftarına pek keyif vermeyen ve dördüncü olarak hayal kırıklığı yaratan Galatasaray’da izlemeye en değer oyuncuydu. Harika çalımları, durdurulamayan sürati ve biraz olsun geliştirdiği karar verme yeteneğiyle bu sezon bazı maçları tek başına aldı. Haliyle Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. An itibariyle finansal sıkıntılar yaşan Galatasaray’ı yaklaşık 15 milyon euroluk satışıyla çok rahatlattı ve bu kayıp sezonda Galatasaray taraftarı için belki de tek teselliydi.

5.Nicolas Anelka

2004-05 sezonunun devre arasında Fenerbahçe’nin büyük bir transfer düşüncesi vardı. Ligde işler iyi gidiyordu ancak, Avrupa’da başarı gelmiyordu. Nicolas Anelka da 10.7 milyon euroluk bonservis bedeliyle Avrupa’da başarı için alındı. Spektaküler hareketleriyle Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kurdu. Özellikle İnönü’de Beşiktaş’a attığı gol hala konuşuluyor. 4-0’lık Galatasaray maçındaki performansı da akıllarda ama Anelka’nın aklında İngiltere vardı. Bir yerde uzun kalmayı pek sevmeyen Fransız yıldız, 2006-07 sezonunun başında, Şampiyonlar Ligi elemesindeki Dinamo Kiev eşleşmesinden önce ayrılmak istediğini açıkladı. Fenerbahçe de bu isteği değerlendirdi ve kendisini 12 milyon euroya Bolton’a sattı. Taraftarın aklında ise Anelka’nın müthiş sürati, topla yaptığı harika hareketler ve Beşiktaş’a attığı gol kaldı.

6. Moussa Sow

2010-11 sezonunda sürpriz şekilde Fransa’da şampiyon olan Lille’in gol yükünü çeken Sow, bir sonraki sezonun devre arasında Fransa Ligi gol kralı apoletiyle 10 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Taraftar Sow’u; Sow da Türkiye’yi çok sevdi. Ligde her sezon 14-15 gol bandında gezen Senegalli oyuncu attığı röveşata golleriyle de tribünleri coşturdu. 2015-16 sezonunun başında Katar’dan gelen astronomik teklifi değerlendiren Fenerbahçe, Senegalliyi 16 milyon Euro karşılığında sattı. Ama Sow Türkiye’yi çok özlüyordu. Sarı-Lacivertliler de Sow’un bu özlemini karşılıksız bırakmadı ve bu sezonun başında kiralama yönetmiyle takıma katıldı. Fenerbahçe için berbat geçen bu sezonda Senegallinin Manchester United’a attığı röveşata golü; hatırlanmaya değer tek şey belki de.

7. Raul Meireles

2012-13 sezonunun başında yine Şampiyonlar Ligi elemesine kalan ve yine elenen Fenerbahçe’de sular durulmuyordu. Gelen bir başarısızlığın ardından sansasyonel bir transfer yapma eğiliminde olan başkan Aziz Yıldırım, 10 milyon Euro karşılığında Liverpool’dan Meireles’i getirdi. İlk sezonunda Sarı-Lacivertlilerle Uefa Kupası’nda yarı final oynayan; ikinci sezonunda ise lig şampiyonu olan Meireles, uzaktan attığı gollerle akılda kalsa da performansıyla pek mutlu etmedi. Sözleşmesi bitince de omuzlarda geldiği kulüpten sessiz sedasız ayrıldı.

8. Elvir Baliç

Aslında Elvir Baliç’in futbol hayatı oldukça ilginç. Binbir zorluğun ardından Bursaspor’a transfer olan Boşnak yıldız burada İntertoto kupasında yaptıklarıyla taraftarın gönlünde kalıcı bir yere sahip olur ve büyük kulüplerin dikkatini çeker. Transferin galibi Fenerbahçe olur ve Baliç, 9.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Sarı-Lacivertli formayı giyer. Sarı-Lacivertli formayla geçirdiği tek sezonda harika bir performans sergileyen ve ligde attığı 21 golle yıldızlaşan Baliç, o sırada Beşiktaş’ın başında olan John Benjamin Toshack’ın da radarına girmişti. O sezonun sonunda Beşiktaş’tan Real Madrid’e geçen Galli hoca, Baliç’i de 17 milyon Euro karşılığında yanında götürmüştü.

9. Nordin Amrabat

PSV’den transfer olduğu Kayserispor’da dikkatleri üzerine çeken Nordin Amrabat; o dönemlerde üç büyüklerin belalısı olmuş ve bir dönem zirveye oynayan Kayserispor’da önemli işlere imza atmıştı. Bu performansın mükafatı da Galatasaray forması giymek oldu. 2012 yazında 8.6 milyon Euro bedelle Sarı-Kırmızılı takıma transfer olan faslı oyuncu, ilk sezonunda bazı iyi maçlar oynasa da dikiş tutturamadı. Kiralık olarak Malaga’da top koşturan Amrabat, iki senenin sonunda bu kulübe satıldı. La Liga’da gösterdiği performansla İngiliz kulüplerinin radarına girdi ve 8.4 milyon euroya Watford’a transfer oldu. Şu anda bu kulübün formasını terletiyor.

10. Zvjezdan Misimovic

2008-09 sezonunda Bundesliga’yı şampiyon tamamlayarak tarihi bir zafere imza atan Wolfsburg’un ofansif orta sahasıydı. İlerdeki Dzeko-Grafite ikilisini müthiş besleyen Misimovic, 2010 yazında 8.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray’a imza attı. Ancak, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Sarı-Kırmızılılar’daki karışık ortama ayak uyduramadı ve fiyasko bir yıl geçirdi. Sezonun ilk 8 maçında silik bir oyun ortaya koyan Misimovic, Rijkaard’ın gönderilip Hagi’nin takımın başına getirilmesiyle dibe vurdu. Antrenman sırasında sakız çiğnediği gerekçesiyle Rumen efsane tarafından kadro dışı bırakılan futbolcu, 2011’in Mart ayında 4.5 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova’ya gönderildi ve Galatasaray formasıyla sadece ligde sadece 9 maça çıkıp 649 dakika forma giyebildi.

*Liste, futbolcuların bonservis bedelleri üzerinden hazırlanmıştır.