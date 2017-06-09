Kışın bile yürüyerek antrenmana gittiği günleri de, Zafer Biryol’un Konyaspor için attığı golleri de hiç unutmuyor. Ömer Ali Şahiner’in hedefi belli: “Bekle beni Şampiyonlar Ligi!”

Futbolcu olmak için ilk ne yaptın?

Benimki biraz şanstı. Evimin önünde arkadaşlarımla futbol oynarken Karabağlar Gençlerbirliği’nin antrenörü de bakkala gidiyormuş; beni görüp takımına almak istedi. 10 yaşımda olduğum için yabancı bir adamla konuşmaktan korkmuştum. “Annem bana tanımadığın adamlarla konuşma dedi” diyerek eve kaçtım ama peşimi bırakmadı. Babamı da ikna ettikten sonra beni futbolcu yaptı. Babamın tek şartı para vermemekti çünkü verecek durumu yoktu. Annemle temizlik işlerine gittiğim zamanları, babamın kamyonetiyle hayvan taşıdığımız günleri unutmadım. Bu yüzden paramı har vurup harman savurmam. Maaş kartım hâlâ babamın elindedir, ondan harçlık alırım.

Altyapı eğitimini amatör takımda almış olmak zor değil mi? Süper Lig seviyesinde bunun eksiğini hissetmiyor musun?

Çok istekli olduğum için kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Kulübe ilk ben giderdim, soyunma odasını temizlerdim, malzemeleri yıkardım; en son da ben çıkardım. Bunları yaptıkça mutlu oluyordum. Bu yüzden amatörlük bana çok da zor gelmedi. Karda kışta bile yürüyerek gitmeme rağmen bir tane bile antrenman kaçırmadım.

Kaç yaşındaydın o zaman? Futbolcu olmak için okulu bıraktın mı?

Şekerspor’a transfer olduğumda meslek lisesinde okuyordum. Ne olur ne olmaz diye ikisini birlikte görürmeye çalışıyordum. Bir gün okuldan çıkıp antrenmana yetişmeye çalışırken bisikletimin zinciri attı. Onu yaparken üstüm başım yağ içinde kaldı ama birazcık gecikmeyle yetiştim. O gün hocam bana “Bugünü unutma, tam bir sene sonra araban olacak” demişti. Verdiği tarih dolmadan arabamı aldım. 16 yaşımda profesyonel oldum ve milli takıma çağırıldım.

2. Lig takımından milli takıma çağırılacağını tahmin ediyor muydun?

Tabii ki hayır! Heyecandan ölecektim. Oynadığım ilk birkaç maçtan hiçbir şey hatırlamıyorum. Benden başka herkes büyük takımlardan geldiği için kendimi dışlanmış gibi hissedip ağlamıştım.

“Şampiyonlar Ligi’nin müziğini sahadayken dinlemek en büyük hayalim”

Konya Şekerspor’da İsmail Kartal’la çalışmıştın. Zor bir teknik direktör müydü?

Çok hırslı ve çok ciddi bir insandı. Sinirlendiği zaman gözü dönerdi. Hayatım boyunca bakışlarını unutabileceğimi sanmıyorum. O sinirlenmesin diye yapmadığımız şey kalmıyordu. Bir konuşmamızda bana “Bir gün Fenerbahçe’nin teknik direktörü olacağım. Senin de böyle büyük hedeflerin olmalı” demişti. Çekindiğimden bir şey söyleyememiştim.

Senin de İsmail hoca gibi net hedeflerin var mı?

Onun gibi bir takım ismi söyleyemiyorum ama Şampiyonlar Ligi’ne katılacak seviyede bir takımda oynamak istiyorum. Şampiyonlar Ligi’nin müziğini sahadayken dinlemek en büyük hayalim.

17 yaşında Fenerbahçe’den teklif aldığın doğru mu?

İsmail hoca beni milli takımda izleyip beğendiklerini söylemişti. Heyecandan elim ayağım titremişti ama sonu gelmedi. Kulübüm benim için erken olduğunu düşünerek göndermek istememişti. Zaman geçtikçe daha iyi paralara satabileceklerini düşünmüş olabilirler.

O yaşta böyle bir teklif almışken gitmek için direnmedin mi?

Her transfer döneminde beni isteyen kulüpler oluyordu ama hiçbir zaman isyan etmedim. Süper Lig kulüplerinden beni en çok isteyenlerden biri Karabükspor’du. Bülent Korkmaz bizzat gelip maçlarımı izlemişti ama vermediler. Kulüpler birleştikten sonra Konyaspor’da şampiyonluk yaşayınca hepsini unuttum. Konyaspor’un fanatik taraftarıydım, şimdi futbolcusu oldum. Zafer Biryol’un gol krallığında attığı tüm golleri ezbere sayarım.

Fanatikliğin sahada da devam ediyor mu?

Ediyor ama bu iyi bir şey değil. Yenilince taraftar gibi düşündüğün için stresten hiç kurtulamıyorsun. Mesela bütün başarısızlıklarda kendimi suçluyorum.

Transfer tekliflerinin sonuçlanmamasının bir sebebi de bu mu?

Buna biraz da şans diyebiliriz. Beşiktaş’tan teklif aldım ama olmadı. Bunlar oldukça “Hadi ben gideyim artık” da demiyorum.

Hangi konuda açıklarının olduğunu düşünüyorsun?

Daha fazla gol atabilmeliyim. Çok pozisyona giriyorum ama hepsini gole çevirebilmek için daha fazla çalışmam gerekiyor. Her sezon gol sayımın 10’a yaklaşmasını istiyorum. Futbolcunun reklamı goldür. Benim de buna ihtiyacım var.

Bunun için nasıl çalışıyorsun? Sabahları kulübün kapısını yine sen mi açıyorsun?

Şimdi onu yapamıyorum ama çevremdeki insanların tavsiyelerine mutlaka uyuyorum. Kanat oyuncusu olduğum için ortalarımı geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyorum, son vuruşlara ve hava toplarına çalışıyorum. Ayrıca takımımızdaki tecrübeli futbolcuları soru yağmuruna tutuyorum.

Röportaj Hilal Gülyurt FourFourTwo Arşiv