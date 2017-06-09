Geçtiğimiz yıl Manchester United’la uzatma opsiyonlu 1 yıllık sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic, 30 Haziran’da serbest kalacak.

35 yaşındaki futbolcu yaşadığı sakatlıktan dolayı sezonun son 10 maçını kaçırmış, futbola bir daha dönemeyeceği iddialarına sinirlenerek açıklamalar yapmıştı. Sakatlandığı nisan ayından bu yana bir an önce toparlanabilmek için sıkı çalışan İsveçli futbolcu şimdi başka bir sorunla karşı karşıya.

1+1’lik sözleşmenin uzatma opsiyonu kullanılmayacak

Manchester United, eski formuna ne zaman kavuşacağı bilinmeyen Zlatan’ın yerine yeni forvet arayışlarına başladı. İngiltere spor basının edindiği bilgiye göre kulüp, tecrübeli futbolcunun kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanmak için herhangi bir girişimde bulunmayacak.

Ibrahimovic, geride bıraktığımız sezonda 46 maçta forma giydi ve 28 gol attı. Futbolcunun ayrıca 10 da asisti bulunuyor. Jose Mourinho‘nun kaldırdığı Community Shield, Ligi Kupası ve Avrupa Ligi kupasında da katkıları yadsınamazdı.