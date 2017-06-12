İngiltere basınınından The Sun‘ın verdiği habere göre Şampiyonlar Ligi arenasında elini güçlendirmeye çalışan Başakşehir kulübü, Manchester United’dan Ashley Young’ın peşinde!

2011 yılından beri Manchester United forması giyen tecrübeli futbolcu için kulüpler arasındaki pazarlıkların sürdüğünü yazan habere göre futbolcu ile de iletişime geçilmiş durumda. Futbolcu ve kulübün konu ile ilgili kararlarının ne olduğu ise henüz bilinmiyor ancak 31 yaşındaki futbolcunun Robin van Persie ve Nani örnekleriyle ikna edilmeye çalışıldığı da haberin detayları arasında.

Ashley Young sezon boyunca 23 maça çıktı

Young, geçtiğimiz sezon boyunca, tüm alanlarda 23 maça çıktı ancak Jose Mourinho’nun ilk 11’lerine sadece 15 maçta girebildi. Yeni sezonda bu sayının daha da azalması bekleniyor. Old Trafford’daki geleceği hakkında Nisan ayında konuşan futbolcu, “Özellikle transfer dönemi yaklaşmışsa ve oynamıyorsanız, spekülasyonlar hep var. Her zaman mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi söyledim. Sadece oyuna yoğunlaşıyorum ve gelecekte ne olacağı ile ilgili kafamı meşgul etmiyorum” demişti. Haberde bu röportajdan yola çıkılarak Ashley Young, Başakşehir ilişkisinde futbolcunun sürekli forma giyebileceğinden de bahsediliyor.