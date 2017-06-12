Fabio Capello Çin’de!

Son olarak Rusya A Milli Takımı’nı çalıştıran ünlü İtalyan teknik direktör Fabio Capello, kariyerine Çin’deki Jiangsu Suning takımında devam edecek

Son yıllarda yapılan yatırımlarla kendinden söz ettiren Çin futbolu, dünyaca ünlü isimleri ülke futboluna kazandırmaya devam ediyor. İtalyan teknik direktör Fabio Capello da kariyerine Uzak Doğu’da devam edecek. Eski Chelsea’li orta saha oyuncusu Ramires’in takımı Jiangsu Suning ile 18 aylık bir sözleşme imzalayan 70 yaşındaki teknik adam, 6 milyon Euro kazanacak. Son olarak 2012-2015 yılları arasında Rusya Milli Takımı’nı çalıştıran ve buradan kovulan Capello, Rusya’dan önce de İngiltere’yi 2008-2012 arasında çalıştırmış ve John Terry’nin kaptanlığı meselesinde federasyonla ters düştüğü için yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. İtalyan efsane Çin Ligi’nde yalnız değil. Lig; Luiz Felipe Scolari, Andre Villas Boas, Gus Poyet ve Felix Magath gibi isimleri bünyesinde barındırıyor. Geçtiğimiz günlerde Burak Yılmaz’ın takımı Beijing Guoan ile anlaşan Roger Schmidt’in de bu isimlere eklenmesi bekleniyor. Ayrıca, Çin Milli Takımı’nı Marcello Lippi çalıştırıyor.



Capello, kariyerindeki yükselişe 90’ların başında 4 Serie A ve 1 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu yaşadığı Milan’da başlamış, oradan lig şampiyonluğunu kazanmasına rağmen göze hoş gelen bir futbol oynatmadığı için gönderildiği Real Madrid’e geçmişti. Daha sonra Roma ile 1 Serie A şampiyonluğu kazanan İtalyan menajer; Juventus ile de 2 Serie A kupası kaldırmış, ancak bu şampiyonluklar Calciopoli skandalı nedeniyle sayılmamıştı.