Didier Drogba, Amerika için muhteşem bir başlangıç yaptı!

Galatasaray’ın eski yıldızı Didier Drogba, Amerika 2. Lig ekiplerinden Phoenix Rising‘le çıktığı ilk maçı 1 gol 1 asistle bitirdi.

39 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Didier Drogba, Amerika 2. Lig ekibi Phoenix Rising’le Vancouver’a karşı çıktığı ilk resmi maçında 40’ıncı dakikada golü buldu. Bundan sonra maçın son dakikalarına kadar fırsat kovalayan yıldız futbolcu maçın 77’inci dakikasında Chelsea’den takım arkadaşı olan Shaun Wright-Phillips’e asist yaparak takımının sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmasını sağladı. 39 yaşında olmasına karşın performansından bir şey kaybetmeyen futbolcu, Amerika’da en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Golünü hayatını kaybeden eski takım arkadaşına adadı

Drogba, instagram sayfasından yaptığı paylaşımla, Cheick Tiote’in anısına adadığını duyurdu. 30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Tiote, yaptığı antrenman sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. “Bunu, sevdiği şeyi yapan vefat eden Cheick Tiote’ye adamak istiyorum” diyen Drogba, eski takım arkadaşıyla olduğu fotoğraflarını paylaştı.