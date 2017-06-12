Diego Costa net mesaj verdi!

Antonio Conte’nin takımında istemediği Diego Costa, İspanyol ekibi Atletico Madrid’e açık çağrıda bulundu.

Chelsea, Diego Costa ile yollarını ayırıyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ligde 20 gole imza atan İspanyol forvet, Conte’nin açıklaması sonrasında kendisine kulüp aramaya başladı. İtalyan menajer geçtiğimiz günlerde 28 yaşındaki oyuncunun planlarında olmadığını belirtmiş ve yerine transfer yapacaklarını açıklamıştı. Diego Costa da bunun üzerine Atletico Madrid’e dönmek istediğini belirtti. Ancak, bu transfer o kadar kolay gözükmüyor. Kırmızı-Beyazlılar’ın bazı genç oyuncuları usulsüz transfer etmekten ötürü transfer yasağı bulunuyor ve aldıkları futbolcuların lisansını Ocak ayına kadar çıkaramayacaklar. Yine de Diego Costa’nın bununla bir problemi olduğunu söyleyemeyiz. Yıldız oyuncu, “Chelsea ile iki yıllık kontratım var. Transferime onlar karar verecek. Beni satarlarsa en iyisini seçmeye çalışacağım. Atletico da onlardan biri. 6 ay oynamamak çok büyük zarar vermez. Beni İspanya’da veya Brezilya’da bir takıma kiralayabilirler. Atletico, benim için çok değerli; oraya gitsem de, gitmesem de onları sevmeye devam edeceğim.” şeklinde konuştu.

Costa, 2007 yılında Atletico Madrid’e transfer olmuş ve ilk senelerinde çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giymişti. Falcao’nun gidişiyle şans bulmaya başlayan İspanyol yıldız, özellikle Atletico’nun Şampiyonlar Ligi’nde final oynadığı 2013-14 sezonunda etkili olmuş ve 38 milyon Euro karşılığında Chelsea’ye transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncu, Londra kulübünde ise 2 lig şampiyonluğu kazandı ve 120 maçta 58 gol atma başarısı gösterdi.