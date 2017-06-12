Roberto Carlos, doping iddialarına karşı kendini savundu

Roberto Carlos, sporcu hastalarına doping verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan doktor Julio Cesar Alves‘e hiç muayene olmadığını söyledi.

Roberto Carlos doping iddialarıyla mücadelesi sürüyor. Sporculara dayanıklılık ve enerji artırıcı bir madde olan EPO temin ettiği ortaya çıkarılan doktorun kliniğine 2002 Dünya Kupası’na katılmadan önce gittiği iddia ediliyordu. Alman televizyonlarından ARD’ye röportaj veren Brezilyalı eski futbolcu, suçlamaları kabul etmedi.

“Hiçbir futbolcu arkadaşımın hakkını yemedim”

44 yaşındaki teknik direktör kendisini “Hakkımdaki asılsız suçlamaları ve itibarımı lekelemesinden dolayı ARD kanalına dava açacağım. Kendilerinden hakkımdaki bu suçlamaları ispatlamalarını isteyeceğim. Hiç tanımadığım bir doktor üzerinden adımı lekelemeye çalışıyorlar. Kariyerim boyunca hiçbir futbolcu arkadaşımın hakkını yemedim” sözleriyle savundu.

Suçlamaların odağındaki dönemde Roberto Carlos’un kazandığı kupalar durumu açıklaması için kanıt gibi gösteriliyor. Carlos, 11 yıldan uzun bir süre Real Madrid için 370 kez sahaya çıktı. 1998, 2000 ve 2002 yıllarında Şampiyonlar Ligi kupası kaldırdı. Ancak eski futbolcunun 20 yıldan uzun süren kariyeri boyunca yapılan testlerde dopingle bağıntılı hiçbir maddeye rastlanmadı.