Sanchez, köpeklerini özleyecek!

Konfederasyon Kupası’nda Şili formasıyla mücadele edecek olan Alexis Sanchez kampa katılmak için yola çıktı. Ama bu durumdan memnun olmayanlar var…

2015 ve 2016’da Copa America’da şampiyon olarak tarihi başarılara imza atan Şili, Güney Amerika’nın şampiyonu olarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek Konfederasyon Kupası’na katılmaya hak kazandı. Şili, kupayı 6 gün sonra Kamerun ile yapacağı maçla açacak. Sanchez de başarılarına bir yenisini eklemek için oldukça heyecanlı ama her başarının bir bedeli var. Rusya’da düzenlenecek organizasyon için köpekleri Atom ve Humber’ı evde bırakmak zorunda kalan Arsenal’li yıldız, bunun üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi. Köpekleri adına “atomhumberoficia1” isimli bir İnstagram hesabı açtı. Hesapta iki köpeğin Alexis Sanchez ile bir videosu yer alıyor ve açıklama kısmında şu yazıyor: “Babamızla sadece bir kaç gün geçirebildik. Özleyeceğiz seni baba.”

Öte yandan, Alexis Sanchez’in Arsenal ile olan kontratının belirsizliği sürüyor. 28 yaşındaki oyuncunun adı Manchester City ile ciddi şekilde anılıyor. Wenger’in Şilili yıldızı bırakmayacaklarına dair beyanlarına rağmen, oyuncunun sözleşmesini hala uzatmaması kafalarda soru işareti yaratıyor. Sanchez, sezonun sonuna doğru, “Londra’da kazanan bir takımda forma giyeceğim.” beyanatını vermiş, bu da oyuncunun Chelsea’ye gideceğine dair bir işaret olarak yorumlanmıştı. Ancak, şu an İngiliz medyasının yaptığı haberler 28 yaşındaki futbolcunun Manchester City yolunda olduğunu gösteriyor. Alexis Sanchez, bu sezon Arsenal ile çıktığı 38 lig maçında 24 gol atma başarısı göstermişti.