Griezmann kontratını yeniledi!

Atletico Madrid’in başarılı oyuncusu Antoine Griezmann, kulübüyle 2022 yılında sona erecek bir sözleşme imzaladı.

Atletico Madrid’den ayrılması gündemde olan ama kulübünün Ocak ayına kadar transfer yasağı almasıyla birlikte, ayrılmayacağını açıklayan Antoine Griezmann sözleşmesini bir yıl daha uzattı. 2021 yılında bitecek sözleşmesini 2022’ye çeken Fransız oyuncu, yeni sözleşmesiyle kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu. Ayrıca, bir önceki anlaşmada 100 milyon Euro olarak belirlenen sözleşme fesih bedeli değişmedi. Manchester United ve Real Madrid ekiplerinin radarında olan 26 yaşındaki oyuncu, Real’e gitmeyeceğini; United ihtimalininse 10 üzerinden 6 olduğunu söylemişti. Griezmann, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, “Öncelikle, açıklamalarımın yanlış anlaşıldığını söyleyerek özür dilemek istiyorum. Kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim ama bu kulübe geldiğim ilk günden beri elimden gelenin en iyisini yaptım. Takım arkadaşlarım ve antrenörlerimle geçireceğim sezonlardan ötürü çok mutluyum.”

Antoine Griezmann 2014 yazında 30 milyon Euro bedelle Real Sociedad takımından Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Fransız oyuncu Kırmızı-Beyazlı takımla 2016’da Şampiyonlar Ligi finali oynarken, bu sezon yarı finalde elenmekten kurtulamadı. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon La Liga’da 36 maçta 16 gol attı ve 8 asist yaptı. Griezmann, son iki senedir Madrid ekibinin gol yükünü sırtlıyor ve takımın en önemli oyuncusu konumunda bulunuyor. Bir senedir Manchester United ile ismi sıkça anılan Fransız yıldız, kontratını yenileyerek kulüpte kalacağını göstermiş oldu.