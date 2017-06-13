Güney Kore, Kuzey Kore, Çin ve Japonya’da Dünya Kupası!

Güney Kore’nin başkanı Moon Jae-in, 2030 Dünya Kupası’nın dört Asya ülkesi tarafından ortaklaşa düzenlenmesini önerdi.

Moon Jae-in, futbol dünyasına çok ilginç bir öneriyle geldi. Güney Kore’de düzenlenen FİFA U-20 Dünya Kupası sırasında FİFA Başkanı Gianni İnfantino ile görüşen Moon, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin ve Japonya’nın birlikte bir organizasyon düzenlemesi fikrini ortaya attı. Bu fikrin, Asya ülkeleri arasında ciddi bir etkileşim oluşturabileceğini belirtti. Başkan adına basın sözcüsü Park Su-hyun konuştu. Güney Kore başkanı, görüşme sırasında bu ülkelerin Dünya Kupası düzenlemesinin Kuzey Doğu Asya’da barışçıl bir ortam yaratacağını söyledi. Moon Jae-in, bu turnuvanın aynı zamanda Güney ve Kuzey Kore arasında yıllardır devam eden gerginliği de azaltacağını düşünüyor. Öte yandan İnfantino’nun, Moon Jae-in’den sonra Çin başkanı Xi Jinping’i de ziyaret edeceği ve bu öneriyi Çin tarafına da ileteceği belirtildi. Önerinin kabul görüp görmeyeceği henüz bilinmiyor.

Bundan önce Uzak Doğu’da 2002 Dünya Kupası düzenlenmişti. Bu organizasyonu Güney Kore ve Japonya ortaklaşa yapmıştı. Milli takımımızın üçüncü olarak damga vurduğu turnuvada organizasyon bakımından bazı ufak aksaklıklar dışında hiçbir sorun yaşanmamıştı. Sadece bazı maçların saat farkı nedeniyle Avrupa’da sabahları oynanması izlenme oranını biraz da olsa düşürmüştü ama futbolun özellikle Çin yatırımlarıyla Asya’ya ilerliyor olması ve büyük kulüplerin Asya kıtasına açılma isteği ile bu sorun göz ardı edilebilir gibi duruyor.