Patrice Evra, takipçilerini hareketlendirmekte 1 numara!

Marsilya’nın yıldızı Patrice Evra, aslan beslerken, dans ederek ütü yaparken, maymunuyla öpüşürken yaptığı sosyal medya paylaşımlarına her gün bir yenisini ekliyor.

Instagram hesabında 2.4 milyon takipçisi bulunan 36 yaşındaki Patrice Evra, her anını görüntülemekten bıkmak bilmiyor. Son olarak spor salonunda dans ederek spor yaparken bir video paylaştı. Futbolcu, kayıt boyunca söyledikleriyle ve paylaşımına yazdıklarıyla takipçilerini hareketlendirmeye çalışıyor. “Tembellik yapmayın!” diyen futbolcu yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmiş değil.

Spor salonunda geçirdiği uzun saatler boyunca paylaşım yapan Evra, takipçilerini taklitçi olmaları için teşvik ediyor. 2004 yılında Monaco, 2009 ve 2011’de Manchester United ve 2015’te Juventus’la birlikte Şampiyonlar Ligi finali kaybederek ilginç bir seri yakalayan futbolcu, hiçbir şeyin keyfini kaçıramaması konusunda mahir.

Yaptığı paylaşımlarda uzun yıllarını geçirdiği Manchester United hakkında yorumlarda bulunan Evra, Mourinho’nun oyun tarzını savunuyor ve birçok kişinin kıskançlık sebebiyle eleştirilerde bulunduğunu düşünüyor.