Ronaldo vergi kaçırmış olabilir!

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırmakla suçlanıyor!

İspanya’da Cristiano Ronaldo’ya vergi kaçırdığı iddiasıyla dava açılabilir. Portekizli yıldızın 2011 ve 2014 arasında yaklaşık 14.5 milyon Euro’luk vergi kaçırdığı iddia ediliyor. Mahkeme eğer yeterli delile ulaşırsa 32 yaşındaki oyuncuya dava açabilecek. 4 Ballon d’Or ödülüne sahip futbolcunun Virgin Adaları üzerinden paravan bir şirket kurarak reklam gelirlerini buraya aktardığı ve İspanya’daki yüksek vergi oranından uzaklaştırdığı söyleniyor. Portekizli yıldızın 2011’de 1.4 milyon, 2012’de 1.7 milyon, 2013’te 3.2 milyon ve 2014’te 8.5 milyon Euro vergi kaçırmış olabileceği belirtiliyor. Ronaldo, halihazırda İspanya’da “Beckham Kanunu” denilen bir kanundan yararlanıyordu. Bu kanuna göre, İspanya’da yabancı oyuncular maaşlarının %24.75’i oranında vergi verirken, İspanya vatandaşı futbolcular için bu rakam %48. Yine de, maaş dışı gelirler için özel bir düzenleme yok ve sporcuların bu alandaki vergilerini İspanyol devletine vermesi gerekiyor.

Futbol dünyasında vergi kaçırma olayı hiç de görülmemiş değil. Daha önce Jose Mourinho bu suçlamayla karşı karşıya kalmıştı. Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise, kanıtlarla suçlu bulunmuş; 21 ay hapis cezasına ve 2.1 milyon Euro’luk para cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra hapis cezası, para cezasına çevrilmişti. Ronaldo-Messi rekabetinde kim önde bilinmez ancak, iki büyük futbolcunun da vergilerle başı belada gibi gözüküyor. Cristiano Ronaldo, bu seneyi harika geçirmiş ve takımını Şampiyonlar Ligi ve La Liga’da şampiyonluğa ulaştırarak “duble” yapmıştı. Portekizli oyuncu 2017 Ballon d’Or ödülünün de en büyük favorisi konumunda.